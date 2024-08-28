St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı - Son Dakika
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St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı

St Patrick\'s Athletic\'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi\'ne kaldı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda'nın St Patrick's Athletic takımını sahasında 2-0 mağlup etti. İlk maçta rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan temsilcimiz, bu sonucun ardından bu sezon ilk kez uygulanacak lig formatında mücadele etme hakkı kazandı.

28.08.2024 20:51
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda'nın St Patrick's Athletic takımını konuk etti. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan turuncu-lacivertliler, sahasındaki müsabakadan 2-0 galip ayrılarak adını lig aşamasına yazdırdı.

PERDEYİ ÖMER ALİ AÇTI

İlk yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen RAMS Başakşehir, aradığı golü ikinci yarıda buldu. İstanbul ekibi, 64. dakikada Ömer Ali Şahiner'in attığı golle 1-0 öne geçti.

St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı

İRLANDA TEMSİLCİSİ 10 KİŞİ KALDI

Konuk takım St Patrick's'ten Aaron Bolger, karşılaşmanın 81. dakikasında yaptığı sert müdahale sonrasında hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

FİŞİ KEMEN ÇEKTİ

RAMS Başakşehir, rakip 10 kişi kalır kalmaz bir kez daha gol sevinci yaşadı. 82. dakikada sol kanattan Lima'nın yaptığı ortaya düzgün kafa vuruşu yapan Kemen, topu ağlara gönderdi ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrıldı.

St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı

KURA ÇEKİMİ 30 AĞUSTOS'TA

İlk maçta rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir, bu sonucun ardından tur atladı. İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak lig formatında mücadele etme hakkı kazandı. Turuncu-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Ömer Ali Şahiner, Başakşehir, Konferans, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • ÇoTaNaK 28: adam adam helal olsun inşallah ülke puanına bol bol katkıda bulunur basarilaar 5 0 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Tebrikler demek çok zor olmamalı 4 0 Yanıtla
  • Çuvaldız: yürü beee, biz en iyiyiz diyenlerden mütevazi ve daha iyisiniz tebrikler..! 2 0 Yanıtla
  • Erdinç Kirpi: Tebrikler Başakşehir ?????? 2 0 Yanıtla
  • Demir Şener: Tebrik ediyorum ülkemizi temsil eden her takım değerli ve başarılı olmayı hakediyır?????? 1 0 Yanıtla
  • Ergun Celiker: tebrikler basaksehir 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı - Son Dakika
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