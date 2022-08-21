Erzurumspor FK: 1-1 - Son Dakika
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Erzurumspor FK: 1-1

21.08.2022 23:59
Erzurumspor FK: 1-1

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin TetikGÖZTEPE: Ekrem - Kerim (Dk. 11 Uğur Kaan), Arslanagic, Emir, Yunus Emre, Yalçın, Palmer (Dk. 90 Ege), Tijanic (Dk. 75 Ali Akman), Mamah, Yasin (Dk. 75 Emre), Hüsammetin (Dk. 90 Atanga)ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Orhan (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

GÖZTEPE: Ekrem - Kerim (Dk. 11 Uğur Kaan), Arslanagic, Emir, Yunus Emre, Yalçın, Palmer (Dk. 90 Ege), Tijanic (Dk. 75 Ali Akman), Mamah, Yasin (Dk. 75 Emre), Hüsammetin (Dk. 90 Atanga)ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Orhan (Dk. 84 Celal), Mustafa Yumlu (Dk. 36 Shala), Mustafa Akbaş, Cengizhan, Batuhan, Sefa (Dk. 46 Olanare), Hasek, Eren, Süleyman, Rosheuvel (Dk. 67 Lameria)GOLLER: Dk. 44 Hüsamettin (Göztepe), Dk. 80 (Pen.) Olanare (Erzurumspor)SARI KARTLAR: Orhan, Göktuğ, Mustafa Akbaş (Erzurumspor), Ekrem, Palmer, Arslanagic, Uğur Kaan (Göztepe)

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Sakaryaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Göztepe 2'nci hafta müsabakasında Erzurumspor FK ile evinde 1-1 berabere kaldı.Gürsel Aksel Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada gol perdesini 44'üncü dakikada Hüsamettin açtı. Konuk takım 80'inci dakikada Olanare'nin penaltı golüyle tabelayı eşitledi.Göztepe'nin yeni başkanı Danimarkalı Rasmus Ankersen, Sport Republic şirketinin sahibi Henrik Kraft ve eski başkan Mehmet Sepil'le birlikte maçı izledi. Taraftarlar ise maç öncesi koreografi gösterisi yaptı. Koreografide Göztepe'nin tarihinde kullandığı armalar ile 1960'lı yıllarda Avrupa kupalarında kazanılan başarılan yer aldığı gazete kupürleri sergilendi.MAÇTAN DAKİKALAR8'inci dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe geliştirdi. Hızlı gelişen atakta Tijanic'in pasıyla buluşan Palmer topa gelişine vurdu. Kaleci Göktuğ mutlak golü çıkardı.43'üncü dakikada Göztepe atağa çıkarken topu kaptırdı. Sol kanattan Göztepe kalesine sokulan Rosheuvel'in şutunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.44'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Yunus Emre'nin soldan ortaladığı topa Hüsamettin kafayı vurdu: 1-0.53'üncü dakikada Cengizhan soldan ortaladı, Süleyman gelişine vurdu. Ancak Göztepe kalecisi Ekrem güzel bir kurtarışa imza atıp tehlikeyi savuşturdu.78'inci dakikada Erzurumspor FK frikik kazandı. Atışı kullanan Olanare'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.80'inci dakikada Erzurumspor FK lehine penaltı kararı verildi. Uğur Kaan'ın, Cengizhan'ın düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi.

81'inci dakikada Olanare penaltı atışını gole çevirdi: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, takımlar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.


- İzmir
YORUMLAR
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Göztepe taraftarından muhteşem koreografi Göztepe taraftarından muhteşem koreografi Göztepe'nin yabancı başkanı Ankersen ilk kez tribünde Göztepe'nin yabancı başkanı Ankersen ilk kez tribünde
Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Yunus Emre, Kemal Mavi, Ali Akman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK: 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK: 1-1 - Son Dakika
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