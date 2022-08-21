SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Sakaryaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Göztepe 2'nci hafta müsabakasında Erzurumspor FK ile evinde 1-1 berabere kaldı.Gürsel Aksel Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada gol perdesini 44'üncü dakikada Hüsamettin açtı. Konuk takım 80'inci dakikada Olanare'nin penaltı golüyle tabelayı eşitledi.Göztepe'nin yeni başkanı Danimarkalı Rasmus Ankersen, Sport Republic şirketinin sahibi Henrik Kraft ve eski başkan Mehmet Sepil 'le birlikte maçı izledi. Taraftarlar ise maç öncesi koreografi gösterisi yaptı. Koreografide Göztepe'nin tarihinde kullandığı armalar ile 1960'lı yıllarda Avrupa kupalarında kazanılan başarılan yer aldığı gazete kupürleri sergilendi.MAÇTAN DAKİKALAR8'inci dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe geliştirdi. Hızlı gelişen atakta Tijanic'in pasıyla buluşan Palmer topa gelişine vurdu. Kaleci Göktuğ mutlak golü çıkardı.43'üncü dakikada Göztepe atağa çıkarken topu kaptırdı. Sol kanattan Göztepe kalesine sokulan Rosheuvel'in şutunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.44'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Yunus Emre'nin soldan ortaladığı topa Hüsamettin kafayı vurdu: 1-0.53'üncü dakikada Cengizhan soldan ortaladı, Süleyman gelişine vurdu. Ancak Göztepe kalecisi Ekrem güzel bir kurtarışa imza atıp tehlikeyi savuşturdu.78'inci dakikada Erzurumspor FK frikik kazandı. Atışı kullanan Olanare'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.80'inci dakikada Erzurumspor FK lehine penaltı kararı verildi. Uğur Kaan'ın, Cengizhan'ın düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi.

Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Yunus Emre, Kemal Mavi, Ali Akman, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK: 1-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.