Galatasaray: 0-0 - Son Dakika
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Galatasaray: 0-0

29.08.2022 00:24
Galatasaray: 0-0

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi AkyazıHAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazTRABZONSPOR: Muhammet Taha- Larsen, Bartra, Hugo, Eren (Dk. 83 Denswil), Siopis (Dk. 46 Gbamin), Dorukhan, Bardhi (Dk. 83 Doğucan), Trezeguet (Dk. 88 Yusuf), Djaniny (Dk. 46 Kouassi), Cornelius.

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

TRABZONSPOR: Muhammet Taha- Larsen, Bartra, Hugo, Eren (Dk. 83 Denswil), Siopis (Dk. 46 Gbamin), Dorukhan, Bardhi (Dk. 83 Doğucan), Trezeguet (Dk. 88 Yusuf), Djaniny (Dk. 46 Kouassi), Cornelius.GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Torreira (Dk .73 Berkan), Oliviera, Yunus (Dk. 89 Barış), Mertens (Dk 89 Emre), Kerem, Seferovic (Dk. 64 Gomis)SARI KARTLAR: Trezeguet, Dorukhan, Eren (Trabzonspor) - Yunus, Kerem (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 6'şar puanı bulunan iki takım 7 puana yükseldi.

9'uncu dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.12'nci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet şutunu çekti. Savunmaya çarparak havalanan topa Cornelius kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direkten dışarı gitti.30'uncu dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Mertens pasını Yunus Akgün'e verdi. Yunus tekrardan ceza sahasına hareketlenen Mertens'i gördü. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta kaleci Taha gole izin vermedi.45+2'nci dakikada Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Bardhi'nin doğrudan kaleye gönderdiği topu, Muslera kornere tokatladı.76'ncı dakikada Galatasaray savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrasında Trezeguet, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Muslera, seken topu çizgide kontrol etti. 78'inci dakikada Mertens'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in müsait durumda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.84'üncü dakikada gelişen Trabzonspor savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrasında Berkan, penaltı noktasının gerisindeki Kerem'i gördü. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Taha ayaklarıyla gole izin vermedi.Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

TAHA'NIN SÜPER LİG'DE İLK SINAVI BAŞARILI GEÇTİTrabzonspor'un yedek kalecisi Muhammet Taha Tepe, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle zorlu Galatasaray maçında forma şansı buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın güvendiği genç oyuncu Galatasaray karşısında kalesini başarıyla korudu. Trabzonspor kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında kalesinde geçit vermeyen genç kaleci, kurtarışlarıyla taraftarlardan alkış topladı.TRABZONSPOR'DA 8 EKSİKTrabzonspor, Galatasaray karşısında sakatlıklar nedeniyle eksik kadroyla çıktı. Tedavileri süren Hamsik, Visca, Hüseyin, Serkan ve Peres, bu hafta da kadroda yer almadı. Bordo mavililerde ayrıca karnında kas yaralanması yaşayan kaleci Uğurcan, kasığında ağrı yaşayan Bakasetas ve bugün kas ağrıları yaşayan Abdülkadir Ömür kadroda yer almadı.GBAMİN FORMAYI GİYDİ Bordo mavili ekibin geçitğimiz hafta içinde kadrosuna dahil ettiği Montassir Lahtimi ve Jean Philippe Gbamin, yeni takımlarında ilk kez resmi müsabakada kadroda yer aldı. İki oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başlarken, Gbamin mücadelenin ikinci yarısında Siopis'in yerine oyuna dahil oldu.   GENÇ KAĞAN BU SEZON İLK KEZ KADRODATrabzonspor'un yurt dışı kampına götürdüğü genç kalecilerinden Kağan Moradaoğlu, bu sezon ilk kez A takım kadrosunda yer aldı.

Genç kaleci, daha önce geçtiğimiz sezonun 26'ncı haftasında takımdaki tüm kalecilerin koronavirüse yakalanması nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında kaleyi korumuştu.


- Trabzon
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Kaynak: DHA

Ceyhun Sesigüzel, Ali Palabıyık, Şenol Güneş, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray: 0-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray: 0-0 - Son Dakika
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