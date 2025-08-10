Süleyman Soylu\'dan Salah\'ın "Filistinli Pele" paylaşımına destek

Dünya, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın UEFA'ya tepkisini konuşuyor. UEFA tarafından yapılan "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" şeklindeki paylaşıma Salah'tan ses getirecek bir karşılık geldi.

"BİZE NASIL ÖLDÜĞÜNÜ ANLATABİLİR MİSİNİZ?"

Salah, Al-Obaid'nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması dolayısıyla UEFA'ya bir soru yönelterek "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

SOYLU MESAJI KENDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Salah'ın bu paylaşımı milyonlarca etkileşim alırken, bir destek de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, Mısırlı yıldızın paylaşımını kendi hesabından paylaştı.