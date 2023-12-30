 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Süper Kupa maçı ertelendi, uluslararası basında yankı uyandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Kupa maçı ertelendi, uluslararası basında yankı uyandırdı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması, organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu gelişme uluslararası basında büyük yankı uyandırdı ve birçok spor gazetesi ve internet sitesi haberi sayfalarına taşıdı.

Süper Kupa maçı ertelendi, uluslararası basında yankı uyandırdı
30.12.2023 - 00:45,
Abone Ol

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan Süper Kupa karşılaşması dış basında büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig 2022-23 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesi TFF'nin ve kulüplerin ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelendi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa'nın önde gelen spor gazete ve internet siteleri Süper Kupa'yı şu ifadelerle sayfalarına taşıdı:

BILD (Almanya): "Türkiye derbisinde büyük tartışma"

KICKER (Almanya): "Cumhuriyetin 100'üncü yılında kargaşa: Riyad'da Türkiye Süper Kupası iptal edildi"

AS (İspanya): "Süper Kupa maçı, Suudi hükümetiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ertelendi"

ESPN (İspanya): "Süper Kupa finali başlama vuruşundan önce iptal edildi"

Mundo Deportivo (İspanya): "Türk futbolunda yeni karışıklık: Galatasaray ve Fenerbahçe, Riyad'daki Süper Kupa karşılaşmasının başlamasına dakikalar kala oynamayı reddetti"

Record (Portekiz): "Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi hükümetiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Süper Kupa maçına çıkmayı reddetti"

Lequipe (Fransa): "Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı iptal edildi"

La Gazetta Dello Sport (İtalya): "Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İstanbul derbisi iptal edildi"

Tuttosport (İtalya): "Galatasaray ve Fenerbahçe oynamak istemiyor: Süper Kupa maçı iptal oldu"

Voetbal International (Hollanda): "Türk kulüpleri Süper Kupa finali için sahaya çıkmayı reddetti"

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Riyad, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa maçı ertelendi, uluslararası basında yankı uyandırdı - Son Dakika


01:15
Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57
İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51
Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32
Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
23:14
Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi

Son Dakika
01:15 Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57 İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51 Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32 Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01 Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 01:32:28. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Kupa maçı ertelendi, uluslararası basında yankı uyandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement