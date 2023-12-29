 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi oyuncuların Atatürk portreleri formalarıyla ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım maça çıkmama kararı aldı. Riyad'da olan taraftarlar da Atatürk portreli forma giydikleri için stadyuma alınmadı.

29.12.2023 - 20:53,  Güncelleme: 20:59
Abone Ol

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmazken, Atatürk portreli forma giyen taraftarlar da stadyuma alınmadı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Süper Kupa maçına giden taraftarlar, formalarında Atatürk portresi var diye stadyuma alınmadı.

ATATÜRK FORMALI TARAFTARLARI STADA ALMADILAR

Taraftarlar, "Formada Atatürk var diye bizi dışarı çıkardılar. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa maçına giden taraftarlar formalarında Atatürk resmi var diye stadyuma alınmadı

GALATASARAY OTELE GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

MAÇA ÇIKMADILAR

Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

Suudi Arabistan\'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Erdal Cekicoglu: Bugün Atatürk'ün doğum günümü niye Atatürk formasıyla çıkılmak istendi.ligimizde birsürü maç varken hiç birinde Atatürk formasıyla çıkmayıpta arabistanda niye çıkılmak istendi.yunanistanda Atatürk forması giyilmek istense anlarım orda niye giymek istemişler Yanıtla 8 41
  • Şbn Şbn: Helal ünlü oldun Yanıtla 7 25

Suudi Arabistan, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı - Son Dakika


22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:50
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53
Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24
Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti

Son Dakika
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası
21:41 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24 Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 22:38:11. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement