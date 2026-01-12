Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor - Son Dakika
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
12.01.2026 09:37
Süper Kupa\'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı 11 yıl sonra kazandı. Zaferin ardından transferde hızlanan sarı-lacivertliler için Lookman'la yıllık 9 milyon euro üzerinden anlaşma sağlandığı, Atalanta'ya 40 milyon euro teklif edildiği iddia edildi. Savunma hattında ise sürpriz hedefin Tromsö forması giyen 19 yaşındaki Gambiyalı stoper Abubacarr Sadi Kinteh olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı 11 yıl sonra müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler, zaferin ardından transfer çalışmalarını hızlandırırken iki isim için temaslarını artırdı.

11 YIL SONRA SÜPER KUPA SEVİNCİ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, 11 yıllık hasreti bitirdi. Kupayla birlikte moraller yükselirken yönetim, transfer gündeminde de vites artırdı.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

TEDESCO'NUN LİSTESİYLE HAREKET EDİLDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, kadroyu güçlendirmek için iki ayrı bölgeye odaklandı. Gündemde hem hücum hattı hem de savunma takviyesi bulunuyor.

LOOKMAN İÇİN ANLAŞMA TAMAM İDDİASI

Fenerbahçe'nin, Ademola Lookman transferinde önemli bir aşamaya geldiği öne sürüldü. Haberde, yıldız futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerde yıllık 9 milyon euro maaş karşılığında el sıkışıldığı belirtildi. Nijeryalı oyuncunun 4,5 yıllık sözleşmeye "evet" dediği iddia edilirken, kulübün şimdi Atalanta'yı ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibine daha önce 40 milyon euro seviyesine çıkan bir teklif sunduğu, henüz resmi yanıt gelmediği kaydedildi.

ATALANTA'NIN "FANTASTİK TEKLİF" BEKLENTİSİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Atalanta'nın öncelikli planı Lookman'ı sezon sonuna kadar kadroda tutmak. Ancak "fantastik" bir teklif gelmesi halinde satışa açık olabilecekleri ifade edildi. 40 milyon euro teklifin bu tanıma uyup uymadığı netleşmezken, Atalanta'nın rakamı yukarı çekmeye çalıştığı ileri sürüldü.

SÜRPRİZ SAVUNMA HEDEFİ: KINTEH

Fenerbahçe'nin savunmayı sol ayaklı bir oyuncuyla güçlendirmek istediği ve Diogo Leite, Marco Senesi ile Beraldo gibi isimlerin gündemde olduğu hatırlatıldı. Haberde listeye sürpriz bir ismin daha eklendiği belirtildi: Abubacarr Sadi Kinteh.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Norveç'te Tromsö forması giyen 19 yaşındaki Gambiyalı stoper için sarı-lacivertlilerin araştırma yaptığı ve genç futbolcunun "iyi bir yatırım" olarak görüldüğü aktarıldı.

Son Dakika Spor Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor - Son Dakika

