Süper Lig 13. Hafta Maçları Başlıyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı milli aranın ardından yarın, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 13. haftasında lider Galatasaray, yarın Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe de yarın Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş ise pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak. Hafta pazartesi günü yapılacak Trabzonspor - Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak. Antalyaspor haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şu şekilde:

23 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ozan Ergün

16.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00 Konyaspor - Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Samsunspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Mehmet Türkmen - İSTANBUL