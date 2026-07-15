SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
Ligde ilk hafta heyecanı 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray-Çorum FK mücadelesiyle başlayacak. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk ederken, Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
İlk hafta, 17 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Samsunspor-Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak.
Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle:
4 Ağustos Cuma:
21.30 Galatasaray-Çorum FK (RAMS Park)
15 Ağustos Cumartesi:
19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
16 Ağustos Pazar:
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Stadı henüz belli değil)
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Beşiktaş Park)
17 Ağustos Pazartesi:
21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Son Dakika › Spor › Süper Lig 2025-2026 fikstürü açıklandı, Galatasaray-Çorum FK ile başlıyor - Son Dakika
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