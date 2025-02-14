Süper Lig 24. Haftanın Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig 24. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Lig 24. Haftanın Hakemleri Açıklandı

24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş-Trabzonspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.

14.02.2025 11:55
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş- Trabzonspor müsabakasında Cihan Aydın düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu. Buna göre yarın oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasını Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri şöyle:

Bugün

20.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

15 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Başakşehir - Bodrum FK: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Cihan Aydın

16 Şubat Pazar

13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Eyüpspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Konyaspor - Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Şansalan

17 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Zorbay Küçük - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Cihan Aydın, Trabzonspor, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 24. Haftanın Hakemleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • AlexArda:
    rezil eden 6s ve 8taş Avrupa gururu Fenerbahçe büyüklüğüne itaat edeceksiniz 0 0 Yanıtla
  • AlexArda:
    travzon ferat nalının 8taşına, rize çelikin 6ssine goyacak 0 0 Yanıtla
  • AlexArda:
    hafta sonu da 6syle 8tasa vurracaklar keyfime keyif katacağım çelik kapkacağıyla ferat nalı ahhahahahaha 0 0 Yanıtla
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