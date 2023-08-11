Süper Lig başladı mı? Trendyol Süper Lig bu hafta kimin maçı var?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında kendi sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşıyor. Peki, Trendyol Süper Lig bu hafta kimin maçı var? Süper Lig başladı mı?

SÜPER LİG BAŞLADI MI?

TRendyolSÜpr Lig başladı. İlk maçta, Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında kendi sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG BU HAFTA KİMİN MAÇI VAR?

11 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)

12 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa- MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor- İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Mondi Home Kayserispor- Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

13 Ağustos Pazar:

19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 Yukatel Adana Demirspor- Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.45 Fenerbahçe- Gaziantep FK (Ülker)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)

21.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)