Süper Lig'de 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Trendyol Süper Lig'de 10 kulüp ve yöneticileri, disiplin kurulu tarafından sevk edildi.

29.01.2025 14:08
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Trendyol Süper Lig'den 10 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de PFDK'ya sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği'nce 28.01.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- Sivasspor Kulübü'nün 25.01.2025 tarihinde oynanan Sivasspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Kayserispor Kulübü'nün 25.01.2025 tarihinde oynanan Sivasspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kayserispor Kulübü futbolcusu Stephane Bahoken'in aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Alanyaspor Kulübü'nün 25.01.2025 tarihinde oynanan Alanyaspor - Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki '8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Galatasaray Kulübü'nün 25.01.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü İdarecisi Metin Öztürk'ün müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan başka müsabaka öncesi 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Çaykur Rizespor Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Eyüpspor Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde oynanan Bodrum FK - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Antalyaspor Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- Beşiktaş Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- Fenerbahçe Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü kaleci antrenörü Sandro Zufic'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- Göztepe Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- Fenerbahçe Kulübü'nün 26.01.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan müsabaka öncesi 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 26.01.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan müsabaka öncesi 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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