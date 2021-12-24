Süper Lig'de 18'inci haftanın ardından

Haftanın olayı: Fenerbahçe, 9 kişi kalan Karagümrük'ü mağlup edemedi

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, hakemin üzerine yürüdüGaziantep FK iç sahada doludizginKonyaspor ve Başakşehir hata yapmadı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 18'inci hafta dün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Geride kalan haftada oynanan 10 maçta 29 gol atılırken 2.9 gol ortalaması yakalandı.Süper Lig'de 18'inci haftada oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken 4 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı. Geride kalan haftada deplasmanda kazanmayı başaran iki takım ise ligin ilk 2 sırasında yer alan Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor oldu.HAFTANIN OLAYI: FENERBAHÇE, 9 KİŞİ KALAN KARAGÜMRÜK'Ü MAĞLUP EDEMEDİSüper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük karşılaşmasına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan sarı-lacivertli ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Rakibinin 37 ve 38'inci dakikalarda gördüğü kırmızı kartların ardından uzatmalarla birlikte yaklaşık 60 dakika 9 kişi oynamasına rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, taraftarlarından ciddi bir tepki aldı. Lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkının 16'ya çıkmasına engel olamayan sarı-lacivertliler, ligin 19'uncu haftasında kendisi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.GALATASARAY'IN GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTISüper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, kiralık olarak Adana Demirspor'da forma giyen oyuncusu Yunus Akgün'ün attığı iki golle sahadan 2-0 mağlup ayrılarak kazanamama serisini 7 maça çıkardı. Ligde son olarak 11'inci haftada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde 3 puan alan sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından 18 haftada lider Trabzonspor'un 21 puan gerisine düştü.Sarı-kırmızılı ekip, 18'inci haftada gol atamayan tek takım olarak dikkat çekerken deplasmanda oynadığı son 3 maçta da gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray, ligin 19'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.MALATYASPOR BAŞKANI ADİL GEVREK, HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜSüper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor mücadelesinin ardından ev sahibi ekibin başkanı Adil Gevrek sinirlerine hakim olamadı. İlk yarıda bulduğu goller ile 2-0 öne geçen Yeni Malatyaspor, uzatma dakikalarında yediği gol ile sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak galibiyet özlemini 8 maça çıkardı. Karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek verdiği kararlar ile ev sahibi ekibin ciddi tepkisini çekerken Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından tribünlerden sahaya inerek hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürüdü. Gevrek'in çok sinirli olduğu gözlenirken Yeni Malatyasporlu oyuncular, başkanı yatıştırmakta zorlandı. Ev sahibi ekibin oyuncuları tarafından zor da olsa sahadan uzaklaştırılan Adil Gevrek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan tepkilerden dolayı yaklaşık 20 dakika boyunca çevik kuvvet koruması eşliğinde sahada kalan Hüseyin Göçek ve yardımcıları, koruma eşliğinde soyunma odasına gitti.GAZİANTEP FK İÇ SAHADA DOLUDİZGİNSüper Lig'in 18'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Gaziantep FK, yükselişini sürdürmeyi başardı. Sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran kırmızı-siyahlı ekip, son 3 haftada 7 puanı toplamayı başardı. Gaziantep FK, bu sezon iç sahada oynadığı 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik alarak 23 puan topladı. İç sahada en fazla puan alan takım olarak göze çarpan Gaziantep ekibi, ligin 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.KONYASPOR VE BAŞAKŞEHİR HATA YAPMADISüper Lig'de 18'inci haftaya 2'nci ve 3'üncü sırada giren İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir, geride kalan haftada 3 puanla sahadan ayrılmayı başardı. Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Haftayı 36 puan ile lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Konya ekibi, 19'uncu haftada Beşiktaş'ı konuk edecek.

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesi ile birlikte ciddi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir, 18'inci haftada konuk ettiği GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek Belözoğlu yönetimindeki namağlubiyet serisini 10 maça çıkardı. Son 10 haftada 8 galibiyet 2 beraberlik alarak haftayı 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, ligin 19'uncu haftasında lider Trabzonspor'un konuğu olacak.