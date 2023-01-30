Oran değişti ama favori değişmedi! Yeni şampiyonluk oranları çok konuşulacak - Son Dakika
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Oran değişti ama favori değişmedi! Yeni şampiyonluk oranları çok konuşulacak

30.01.2023 20:22
Oran değişti ama favori değişmedi! Yeni şampiyonluk oranları çok konuşulacak

Süper Lig'de 22. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları değişti. Güncellenen listede 1.80 ile Favori olan Galatasaray'a 1.70 oran verildi. Favoriliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin oranı ise 1.90'dan 1.95'e çıktı.

Süper Lig'in 21. haftasının tamamlanmasının ardından yeni şampiyonluk oranları da güncellendi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe dışında ilk kez favori olan Galatasaray bu haftada şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösterildi. Deplasmanda Giresunspor'u 4-0'la geçen sarı-kırmızılıların 1.80'lik oranı 1.70'e gerilerken ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 1.90'lık oranı ise 1.95'e yükseldi.

FENERBAHÇE KAZANMASINA RAĞMEN ORANI YÜKSELDİ

Süper Lig'in ilk 20 haftasında favori olarak gösterilen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ilk kez kaptırdığı favorilik koltuğunu bu hafta kazanmasına rağmen yine alamadı. Evinde 5-1'lik skorla geçtiği Kasımpaşa galibiyetinin ardıdan sarı-lacivertlilerin oranı düşmesi beklenirken yükseldi.

21.HAFTADA EZELİ RAKİPLER KAYIPSIZ İLERLEDİ

Lider Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 4-0, Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 5-1, Beşiktaş ise Alanyaspor'u 3-0 yendi. Trabzonspor ise Hatayspor'a 2-1 yenildi. Başakşehir, teknik direktör değişikliğine giden Konyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti.

İşte yeni şampiyonluk oranları;

  • • Galatasaray: 1.70
  • • Fenerbahçe: 1.95
  • • Beşiktaş: 7.00
  • • Başakşehir: 20.00
  • • Trabzonspor: 25.00
  • Adana Demirspor: 80.00
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