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Süper Lig'de 22. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
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Süper Lig'de 22. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta yapılan üç maçla tamamlandı. Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Puan durumu şu şekilde oluştu: Fenerbahçe 57 puanla lider, Galatasaray 57 puanla ikinci, Trabzonspor 37 puanla üçüncü.

Süper Lig\'de 22. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
25.01.2024 - 22:45,
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Trendyol Süper Lig'de 22. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Galatasaray İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 1-0 ve Yılport Samsunspor da Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise takibini sürdürdü.

Sonuçlar

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: 0-0

Siltaş Yapı Pendikspor- Kasımpaşa: 3-2

MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor: 1-1

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 0-1

Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-1

Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: 2-0

Galatasaray-İstanbulspor: 3-1

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-0

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE22183159174257
2.GALATASARAY 22183146133357
3.TRABZONSPOR2211473628837
4.BEŞİKTAŞ2211383330336
5.ÇAYKUR RİZESPOR2210572729-235
6.BITEXEN ANTALYASPOR228952822633
7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2271053426831
8.KASIMPAŞA A.Ş.228593843-529
9.MKE ANKARAGÜCÜ2261062926328
10.RAMS BAŞAKŞEHİR FK227692626027
11.MONDİHOME KAYSERİSPOR228592732-526
12.CORENDON ALANYASPOR226882431-726
13.EMS YAPI SİVASSPOR226882735-826
14.YILPORT SAMSUNSPOR2274112632-625
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2265112533-823
16.ATAKAŞ HATAYSPOR2241082731-422
17.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL2257102845-1722
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2256112326-321
19.TÜMOSAN KONYASPOR224992134-1321
20.İSTANBULSPOR2234151641-2510
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek hafta programı

Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Ocak Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya OBA)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

28 Ocak Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

Kaynak: AA
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