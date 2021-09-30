Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde yapılacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor- Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
2 Ekim Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Yukatel Kayserispor- Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
3 Ekim Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe- Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep- Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray: Ali Palabıyık
Kaynak: AA
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