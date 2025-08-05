Süper Lig'de En Erken Gol Rekoru - Son Dakika
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Süper Lig'de En Erken Gol Rekoru

05.08.2025 11:29
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Muhammet Demir, 2021'de 10. saniyede attığı golle lig tarihinin en erken golünü kaydetti.

Bu sezon 68 yaşına girecek eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de bilinen en erken golü, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK'li futbolcu Muhammet Demir attı.

AA'nın Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, lig tarihinde atılan "en erken" goller yer alıyor.

2021-2022 sezonun 6. haftasında, 22 Eylül 2021'de Kalyon Stadı'nda yapılan Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (1-0) maçının henüz 10. saniyesinde fileleri havalandıran Muhammet Demir, lig tarihinin de bilinen en erken golünü kaydetti.

Ligde bundan önce bilinen en erken golü ise 2008-2009 sezonunun 13. haftasında, 29 Kasım 2008'de Eskişehirspor ile Denizlispor arasında oynanan ve ev sahibi takımın 4-3 kazandığı maçın 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts atmıştı.

İlk 30 saniyede atılan diğer goller

Türkiye'nin en üst kademe liginde bu iki golün yanı sıra ilk 30 saniye içinde atılan diğer goller şöyle:

13. saniye: 2022-2023 sezonu Galatasaray- Trabzonspor (Maxi Gomez-Trabzonspor)

15. saniye: 2005-2006 sezonu Sivasspor- Kayserispor (İlhan Parlak-Kayserispor)

17. saniye: 2007-2008 sezonu Trabzonspor- Gaziantepspor (Umut Bulut-Trabzonspor)

18. saniye: 2001-2002 sezonu Galatasaray-Göztepe (Vedat İnceefe-Galatasaray)

20. saniye: 2007-2008 sezonu Sivasspor- Kasımpaşa (Musa Aydın-Sivasspor), 2009-2010 sezonu Kasımpaşa-Kayserispor (Yekta Kurtuluş-Kasımpaşa), 2015-2016 sezonu Kasımpaşa- Osmanlıspor (Andre Castro de Pereira-Kasımpaşa), 2023-2024 sezonu Adana Demirspor- Antalyaspor (David Akintola-Adana Demirspor)

21. saniye: 1995-1996 sezonu Beşiktaş- Fenerbahçe (Elvir Bolic-Fenerbahçe)

22. saniye: 2005-2006 sezonu Denizlispor-Beşiktaş (Alessandro Andrade de Oliveira-Denizlispor), 2008-2009 sezonu Denizlispor- Gençlerbirliği (James Troisi-Gençlerbirliği), 2008-2009 sezonu Kocaelispor-Gaziantepspor (Ahmet Dursun-Kocaelispor), 2010-2011 sezonu Manisaspor- Kardemir Karabükspor (Joshua Simpson-Manisaspor)

23. saniye: 2024-2025 sezonu Beşiktaş-Antalyaspor (Braian Samudio-Antalyaspor)

24. saniye: 1998-1999 sezonu Kocaelispor- Adanaspor (Ali Asım Balkaya-Adanaspor), 2007-2008 sezonu Konyaspor-Manisaspor (Filip Holosko-Manisaspor)

25. saniye: 2006-2007 sezonu Gençlerbirliği-Trabzonspor (Okan Öztürk-Gençlerbirliği), 2024-2025 sezonu Konyaspor-Fenerbahçe (Pedrinho-Konyaspor)

26. saniye: 2009-2010 sezonu Sivasspor- MKE Ankaragücü (Yannick Kamanan-Sivasspor), 2013-2014 sezonu Kasımpaşa-Konyaspor (Hasan Kabze-Konyaspor), 2019-2020 sezonu MKE Ankaragücü-Göztepe (Halil Akbunar-Halil Akbunar)

27. saniye: 2007-2008 sezonu Sivasspor-Kasımpaşa (Musa Aydın-Sivasspor), 2020-2021 sezonu Galatasaray-Gençlerbirliği (Mbaye Diagne-Galatasaray)

28. saniye: 2011-2012 sezonu Samsunspor-Kayserispor (James Troisi-Kayserispor), 2018-2019 sezonu Yeni Malatyaspor-Göztepe (Ömer Şişmanoğlu-Yeni Malatyaspor), 2020-2021 sezonu Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Sefa Yılmaz-Gençlerbirliği)

30. saniye: 2002-2003 sezonu Gaziantepspor- Elazığspor (Erdal Güneş-Gaziantepspor), 2007-2008 sezonu Ankaraspor-Kayserispor (Gökhan Ünal-Kayserispor), 2017-2018 sezonu Galatasaray-Yeni Malatyaspor (Younes Belhanda-Galatasaray)

Kaynak: AA

Muhammet Demir, Gaziantep FK, Başakşehir, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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