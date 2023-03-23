Süper Lig'de sürpriz karar! Kasımpaşa'dan Sergen Yalçın hamlesi

Süper Lig'de 13. sırada bulunan ve küme düşme hattıyla arasında 3 puanlık fark olan Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrılmıştı. Yeni hoca arayışını sürdüren İstanbul ekibi gündemine 3 ismi aldı.

KASIMPAŞA'DA SERGEN YALÇIN SESLERİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Kasımpaşa, Selçuk İnan sonrası hoca arayışında seçeneklerini 3 kişiye kadar indirdi. İstanbul ekibi Ömer Erdoğan, İlhan Palut ve Sergen Yalçın'ı gündemine aldı.

ADI TRABZONSPOR İLE ANILIYORDU

Kasımpaşa, 3 hocayla masaya oturup görüşmeleri yaptıktan sonra son kararını verecek. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra başka bir takımı çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın adı Trabzonspor ile de anılıyordu.