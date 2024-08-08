Süper Lig'de yeni sezonun ilk karşılaşmasında Galatasaray'ın Hatayspor'u konuk edeceği mücadeleyi Turgut Doman yönetecek. Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
21.00 Galatasaray - Hatayspor: Turgut Doman
CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
21.45 Antalyaspor - Göztepe: Zorbay Küçük
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
PAZAR
19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın
21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
PAZARTESİ
21.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yeni sezon yarın başlıyor - Son Dakika
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