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Süper Lig'in 19. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'in 19. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. hafta maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu. Gaziantep FK - Pendikspor maçını Çağdaş Altay, Antalyaspor - Alanyaspor maçını Mert Güzenge, Beşiktaş - Kasımpaşa maçını Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig\'in 19. hafta hakemleri açıklandı
04.01.2024 - 13:55,
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Süper Lig'in 19'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 19'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN

17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 OCAK CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 OCAK PAZAR

13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu

16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan

Kaynak: DHA
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