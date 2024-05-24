Süper Lig'in 38. Haftasında Şampiyon ve Düşecek Takımlar Belli Olacak - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'in 38. Haftasında Şampiyon ve Düşecek Takımlar Belli Olacak

Süper Lig\'in 38. Haftasında Şampiyon ve Düşecek Takımlar Belli Olacak

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için mücadele edecek. Trabzonspor ise ligde kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Dördüncü sıra için RAMS Başakşehir ve Beşiktaş arasında bir mücadele yaşanacak. Küme düşme hattında ise Pendikspor, Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK yer alıyor.

24.05.2024 10:00
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Trendyol Süper Lig'in 38 ve son haftasında şampiyon ve ligden düşecek son iki takım belli olacak.

Son haftaya, takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren Galatasaray'a, şampiyonluk için TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında alacağı 1 puan yeterli olacak.

Sarı-kırmızılı takımın mağlubiyeti halinde ise Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Dördüncü sıra için iki aday

Trendyol Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlamayı garantileyen Trabzonspor ise son haftada sahasında ligde kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ligde dördüncü sıra için ise iki aday bulunuyor. 58 puandaki RAMS Başakşehir ve 56 puandaki Beşiktaş, son haftada 4.'lük mücadelesi verecek. RAMS Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Beşiktaş ise Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Düşme hattında zorlu maçlar

Süper Lig'de son haftada küme düşme hattında kritik maçlar oynanacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların ardından İstanbulspor'un ardından ligden düşmesi kesinleşen ikinci ekip VavaCars Fatih Karagümrük olmuştu.

Ligden düşecek son iki takım için adaylar ise Siltaş Yapı Pendikspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK.

Süper Lig'de 37 puanı bulunan Pendikspor'un son hafta öncesinde resmen düşmese de ligde kalma ihtimali çok azaldı.

İstanbul temsilcisinin ligde kalabilmesi için MKE Ankaragücü ile ligi aynı puanda tamamlaması ve genel averajda rakibini geride bırakması gerekiyor. Ancak son hafta öncesinde MKE Ankaragücü'nün -4, Pendikspor'un ise -30 averajı bulunuyor.

Siltaş Yapı Pendikspor 37, Atakaş Hatayspor 38, MKE Ankaragücü 40, TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK'nın ise 41'er puanla son haftaya giriyor.

Düşme hattındaki ekiplerden Pendikspor, Gaziantep FK'yı, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u, TÜMOSAN Konyaspor da Galatasaray'ı konuk edecek. MKE Ankaragücü ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Haftanın programı

Süper Lig'de 38. ve son haftanın programı şöyle:

Bugün:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)

Yarın:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

Kaynak: AA

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