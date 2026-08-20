Süper Lig\'in 2. haftasının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 2. haftasının hakemlerini duyurdu.

HAKEMLER BELLİ OLDU

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Erzurumspor FK ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe'nin sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmada ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelede Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Trabzonspor'un İstanbul RAMS Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmanın hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle: