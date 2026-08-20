Süper Lig'in 2. haftasının hakemleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'in 2. haftasının hakemleri belli oldu

Süper Lig\'in 2. haftasının hakemleri belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Erzurumspor FK-Galatasaray maçını Çağdaş Altay, Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesini ise Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 2. haftasının hakemlerini duyurdu. 

HAKEMLER BELLİ OLDU

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Erzurumspor FK ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe'nin sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmada ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelede Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Trabzonspor'un İstanbul RAMS Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmanın hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:

  • Erzurumspor FK - Galatasaray: Çağdaş Altay
  • Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
  • Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
  • Trabzonspor - İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan
  • Çaykur Rizespor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
  • Arca Çorum FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
  • Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Çoşkunses
  • Göztepe - Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
  • Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
Süper Lig'in 2. haftasının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig, Atilla Karaoğlan, Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in 2. haftasının hakemleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor İşte yağış beklenen bölgeler Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor! İşte yağış beklenen bölgeler
Trump İran’la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi Trump İran'la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
BlackRock Bitcoin’deki düşüşün nedenini açıkladı BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

13:36
Fenerbahçe’den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı
13:08
KAP geldi İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:06
Vlahovic’in Hülya Avşar’a attığı bakışlar olay oldu
Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 13:54:59. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'in 2. haftasının hakemleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.