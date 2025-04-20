Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı

Fenerbahçe'nin son haftalarda durdurulamayan Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trendyol Süper Lig'in 32. hatasındaki Kayserispor maçını da boş geçmedi. Tecrübeli futbolcu, sarı lacivertli formayla Süper Lig kariyerinde bir ilke imza attı.

İLK KEZ ÜST ÜSTE 4 MAÇTA GOL ATTI

Daha önce 2 Beşiktaş forması da giyen 31 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'a karşı 36. dakikada attığı golle Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol attı.

FENERBAHÇE'NİN SON 9 GOLÜNÜN 6'SI ONDAN

Öte yandan Talisca, Fenerbahçe'nin son 9 golünün 6'sına imza attı. Talisca, bu karşılaşma öncesinde sırasıyla 4-2 kazanılan Bodrum FK maçında 1, 4-1 yendikleri Trabzonspor'a 3 ve deplasmanda 3-1 kazandıkları Sivasspor müsabakasında 1 kez gol sevinci yaşadı.