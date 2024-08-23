Tanınmadığı kentte, bilinmeyen sporla şampiyonlar yetiştirdi
Burdur'da yaşamaya başladığında kick boks sporunun bilinmediğini gören antrenör Deniz Sögü Koç (46), 16 yıl önce başladığı kurslarda 2 binden fazla sporcu yetiştirdi. Kick Boks İl Temsilciliği görevini yürüten Koç, şampiyon sporcular yetiştirmenin, sporu sevdirdiği öğrencilerinin sonraki yıllarda antrenör ve hakemlik yapmasının gururunu yaşadığını söyledi.
SÜPER LİG
21.00 Alanyaspor - Göztepe
1'İNCİ LİG
21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde, Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürecek.
GALATASARAY
- Süper Lig'de 3'üncü haftayı bay geçecek sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçının hazırlıklarına başlayacak.
11.00 Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in de katılacağı sponsorluk anlaşması imzalanacak.
TRABZONSPOR
- Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont forması giyen Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham ile anlaştı. Futbolcunun kentte gelmesi bekleniyor.
AVRUPA'DAN FUTBOL
19.00 Petrolul Plioesti - Otelul (Mehmet Topal)
20.00 Celta Vigo - Valencia (Cenk Özkacar)
21.00 Al Ahli - Al Orubah (Merih Demiral)
GÜREŞ
14.30 Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkan adaylığını açıklayacak olan Tevfik Odabaşı basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
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