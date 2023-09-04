Taraftar "İstemiyoruz" dedi, Galatasaray Matias Vecino'nun transferini askıya aldı - Son Dakika

Taraftar "İstemiyoruz" dedi, Galatasaray Matias Vecino'nun transferini askıya aldı

Son Güncelleme: 04.09.2023 13:27

Galatasaray, bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı Lazio forması giyen Matias Vecino'nun transferini askıya aldı. Galatasaray yönetiminin, taraftarın 32 yaşındaki futbolcuyu veto eden on binlerce sosyal medya paylaşımının ardından bu kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen 32 yaşındaki Matias Vecino'nun transferini askıya aldı. Yıldız oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetim transferi beklemeye aldı.

YÖNETİM TRANSFERİ ASKIYA ALDI

Galatasaray'ın bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı Uruguaylı orta saha oyuncusu İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacaktı. Ancak sarı-kırmızılılar transferi askıya aldı.

GALATASARAY TARAFTARI ON BİNLERCE TWEET ATTI

Sarı-kırmızılı yönetimin Vecino hamlesi taraftarı resmen ayağa kaldırdı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen Galatasaray taraftarları on binlerce tweet atarak "#Vecinoİstemiyoruz" etiketini TT yaparken, tarihi adım sonrası yönetim de geri adım attı.

İşte atılan o tweet'lerden bazıları;

MATIAS VECINO KİMDİR?

Lazio forması giyen Matias Vecino, kariyeri boyunca Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Inter'de de forma giydi. Vecino, Inter'le Serie A, İtalya Kupası ve İtalya süper kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray, Vecino takviyesiyle bu sezon Süper Lig'deki 12. transferini yapmış olacaktı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar 'İstemiyoruz' dedi, Galatasaray Matias Vecino'nun transferini askıya aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftar "İstemiyoruz" dedi, Galatasaray Matias Vecino'nun transferini askıya aldı - Son Dakika
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