Taraftarlar mest oldu! Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın attığı gole verdiği tepki sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Taraftarlar mest oldu! Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın attığı gole verdiği tepki sosyal medyayı salladı

03.04.2022 23:58

Siyah-beyazlıların başında ilk maçına çıkan teknik direktör Valerien Ismael, başarısıyla taraftarın gönlünü kazanmayı başardı. Özellikle Beşiktaş'ın attığı golde kenarda oldukça sevinen Ismael'in o görüntüsü siyah-beyazlı taraftarları mest etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların başında ilk maçına çıkan teknik direktör Valerien Ismael ise taraftardan tam not aldı.

GOL SEVİNCİ TARAFTARI MEST ETTİ

3-4-3 sistemiyle maça başlayan Beşiktaş'ın oldukça istekli ve baskılı oyunu siyah-beyazlı taraftarları mest etti. Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımı olarak gösterilen Trabzonspor'u maçın belli bölümlerinde yarı alanına hapseden siyah-beyazlılarda taraftarlar Fransız hoca Valerien Ismael'den övgüyle bahsetti. Genç çalıştırıcının Rosier'in attığı golden sonraki sevinci ise taraftarları mest etti.

Valerien Ismael çılgınlığı! Trabzonspor maçındaki gol sevincini paylaşmayan Beşiktaşlı kalmadı
Görüntü: Beinsports
Valerien Ismael çılgınlığı! Trabzonspor maçındaki gol sevincini paylaşmayan Beşiktaşlı kalmadı
Görüntü: Beinsports
Valerien Ismael çılgınlığı! Trabzonspor maçındaki gol sevincini paylaşmayan Beşiktaşlı kalmadı
Görüntü: Beinsports
Valerien Ismael çılgınlığı! Trabzonspor maçındaki gol sevincini paylaşmayan Beşiktaşlı kalmadı
Görüntü: Beinsports
Valerien Ismael çılgınlığı! Trabzonspor maçındaki gol sevincini paylaşmayan Beşiktaşlı kalmadı
Görüntü: Beinsports

"İLK MAÇTA BU PERFORMANSI GÖSTERDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Valerien Ismael, "Kalitemiz var, net şekilde belli oluyor. Buraya galibiyet için gelmiştik. İlk yarı çok gol fırsatı bulduk golü daha erken atabilirdik. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Kalemize atılan ilk uzun topta gol yedik. Sonra iyi reaksiyon gösterdik. Penaltıyı kazandık, atmalıydık ama 3 dakika sonra reaksiyon gösterip golü bulduk. Maçı kazanabileceğimizi düşündüğümüz için oyuncu değişikliği yaptık. Ne yazık ki kırmızı kart gördük. Skoru tutmak şekline oyunu çevirdik. Kazanamadığımız için mutlu değiliz. Ama ilk maçta bu performansı gösterdiğimiz için mutluyuz." dedi.

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SON DAKİKA: Taraftarlar mest oldu! Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın attığı gole verdiği tepki sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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