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Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem - Son Dakika

Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem

10.12.2021 10:43

Koyu Beşiktaş taraftarı olan ünlü sanatçı Zafer Algöz, Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Algöz, Yalçın'ı ağır eleştiren, sonrasında da gidişine ''hatalı karar'' diyen taraftarlara sert sözlerle yüklendi.

Beşiktaş'ta 4-0'lık Giresunspor karşılaşmasından sonra Sergen Yalçın istifaya davet edildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, 'Sergen istifa' etiketini zirveye taşımıştı.

Taraftarlar Zafer Algöz'ü çıldırttı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran sitem

YÖNETİM BIRAKMADI

Sergen Yalçın, Giresunspor maçından sonra görevi bırakmak istedi ancak 'devam' kararı çıktı. Ancak 5-0'lık Dortmund yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.

Taraftarlar Zafer Algöz'ü çıldırttı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran sitem

YAS HAVASI

Sergen Yalçın Dortmund maçından sonra yine istifaya davet edildi. Tecrübeli hoca da çağrıya kulak verip istifasını sundu, kabul edildi. Ancak Yalçın'ın gidişinden sonra bu kez yas havası oluştu.

Taraftarlar Zafer Algöz'ü çıldırttı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran sitem

"OBJEKTİF DEĞİLSİN"

Sergen Yalçın'ın dostu olan sanatçı Zafer Algöz, deneyimli hocaya her zaman destek çıkmıştı. Algöz, Yalçın'ın gidişinden sonra 'hatalı karar' paylaşımları yapan taraftarlara sert sözlerle yüklendi.

Taraftarlar Zafer Algöz'ü çıldırttı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran sitem

"YAZIKLAR OLSUN"

Algöz yaptığı paylaşımda, "2 hafta önce Sergen'le devam diyenler, dün gece istifa diyorlardı. Şimdi de gidenin ardından methiyeler geliyor. Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza" notunu düştü. Algöz'ün bu paylaşımı altında büyük tartışma çıktı.

Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem

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Son Dakika Spor Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem - Son Dakika
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