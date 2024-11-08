Tarihi Avrupa Kros Şampiyonası\'nın ev sahibi Kepez

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30. Avrupa Kros Şampiyonası tanıtım lansmanı Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dokumapark'ta yapıldı. Toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya bir kültür, sanat ve spor şehridir. Antalya iklim ve coğrafi bakımdan bu aylarda dünyanın gelmek için can attığı bir spor merkezi halini alıyor" dedi. Atletizmin uluslararası barış ve dostluk için çok değeri olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise, "Şampiyonayı spor kazansın, dünya barışı kazansın, Kepez kazansın, Antalya kazansın, Türkiye kazansın" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun işbirliğinde, Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek SPAR Avrupa Kros Şampiyonası, 8 Aralık'ta Dokumapark'ta yapılacak. Türkiye'de ilk kez yapılacak şampiyonanın tanıtım lansmanı, Modern Sanatlar Galerisi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt, Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ulupınar ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

40 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu katılacak

Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, bugüne kadar kros şampiyonasında milli takımın 22 altın, 11 gümüş ve 15 bronz madalya kazandığını söyledi. Britanya, Fransa ve İspanya'dan sonra, Türkiye'nin atletizmde en başarılı dördüncü ülke olduğunu bildiren Karadağ, müsabakalara 40 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katılacağını ve 3200 misafirin beklendiğini akardı.

"Kepez'e yeni bir atletizm altyapısı kazandırmış olduk"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de ülke adına, Antalya ve Kepez adına, spor ve atletizm adına, uluslararası barış ve dostluk adına güzel bir etkinlik için bir arada olduklarını belirtti. 8 Aralık tarihinde Atletizm Federasyonu'yla birlikte Kepez Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak olan Avrupa Kross Şampiyonası'nın Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini açıklayan Başkan Kocagöz, "Bu şampiyonanın ülkemizde olması özellikle de Antalya ve ilçemizde olması bize ayrı bir mutluluk veriyor. Emeği geçen herkese yürekten çok teşekkür ediyorum. Bizim Kepez'i bir spor merkezi, spor şehri yapma hedefimiz bu şampiyona ile daha da pekişti. Federasyonumuzun desteğiyle atletizm pistini hızlı bir şekilde hayata geçirdik ve Kepez'e yeni bir atletizm altyapısı kazandırmış olduk" dedi.

"Kepez gerçeğini kros şampiyonası ile ortaya koyacağız"

"Avrupa'nın, dünyanın kros rekortmenlerini, şampiyonlarını Kepez'de görmek bizim için gerçekten tarihi bir olaydır" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Böyle bir uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapmamın mutluluğunu ifade etmek bile zordur. İlçemizin, ilimizin, ülkemizin başarısı bu şekilde herkesin hizmet bayrağını işbirliğiyle, hizmet aşkıyla taşımasıyla olmaktadır. Türkiye'nin merkezi yönetim, yerel yönetim işbirliğine her alanda çok ihtiyacı olduğu açıktır. Bunu Kepez'de en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu şampiyona da Bakanlığımızın, Valiliğimizin, Federasyonumuzun, Belediyemizin ve ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle gerçekleşmektedir. Bu güzel işbirliğiyle başarılı olacağımıza da inanıyorum. Antalya'yı sadece deniz kum güneşle değil, sporla, kültürümüzle tanıtmak istiyoruz. Sadece Antalya demek Konyaaltı demek, Muratpaşa demek değildir. Antalya'da Kepez gerçeğini de kros şampiyonası ile sayenizde ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Barış ve dostluk için atletizm

Atletizmin uluslararası barış ve dostluk için değeri olduğunu söyleyen Başkan Kocagöz, " Dünya'nın, özellikle Akdeniz'in, Filistin'in, Lübnan'ın barışa ihtiyacı olduğu bir zamanda Türkiye'den uluslararası spor dostluğu mesajının yükselecek olması da başlı başına önemsenecek bir meseledir. Biz, hep birlikte, siz değerli medya mensuplarının da desteğiyle, bu şampiyonayı ülkemize ve Antalya'ya yakışır bir başarıyla gerçekleştireceğiz. Kepez'de yapılacak Avrupa Kross Şampiyonasında kazanan spor olsun, kazanan dünya barışı olsun, kazanan Türkiye olsun, Antalya ve Kepez olsun" cümlelerine yer verdi.

Antalya kültür, sanat ve spor şehri

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30.'su düzenlenecek olan Avrupa Kros Şampiyonası'na Antalya olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya'nın özellikle sonbahar ve kış aylarında iklimi ve coğrafyasının mükemmelliği sayesinde sanat ve spor şehri halini aldığını dile getiren Şahin, "Antalya'da her yerde Kültür Yolu Festivali coşkusu yaşanıyor. 29 Ekim'de, lansmanın yapıldığı salonda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yıl dönüm etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'nin en önemli ressamlarının 101 eserini burada sergiledik. Sağınızda ve solunuzdaki tablolar Türkiye'nin en önemli sanat eserleridir. Yine bu salonda bir spor aktivitesi için bulunuyoruz. Kros Şampiyonası, Antalya için çok değerli. Antalya bir kültür, sanat ve spor şehridir. Antalya iklim ve coğrafi bakımdan bu aylarda dünyanın gelmek için can attığı bir spor merkezi halini alıyor" diye konuştu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, şampiyonaya katılım rekoru kırılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kepez'den Dokuma'ya kros koşu parkuru

Şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun işbirliğiyle ilçeye kazandırıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 2023'te 29.'su düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nın bayrağı, Antalya Kepez Belediyesi'ne teslim edildi. Antalya 2024 SPAR Avrupa Kros Şampiyonası için şehrin merkezinde yer alan ve 488 dönüm arazi üzerine kurulu olan eski Dokuma Fabrikası yerleşkesi seçildi.

Kepez Belediyesi, uluslararası yarış için yerleşkenin 20 bin metrekare alanında bin 800 metre uzunluğunda çim kros koşu parkuru oluşturdu. Profesyonel yarış standartlarına uygun şekilde yapılan Kepez Kros Koşu Parkuru, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. - ANTALYA