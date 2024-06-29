Tarık Biberoviç: Oynadığım sürece en iyi olmak istiyorum - Son Dakika
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Tarık Biberoviç: Oynadığım sürece en iyi olmak istiyorum

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Milli basketbolcu Tarık Biberoviç, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Beko'da oynamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, her zaman en iyi olmak istediğini söyledi. Biberoviç, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen hazırlık maçında Filipinler'i mağlup ettikleri mücadelede 23 sayı üretti. Genç basketbolcu, Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirdiklerini ve gelecek sezonun daha iyi olacağını umut ettiğini ifade etti.

29.06.2024 10:45
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Milli basketbolcu Tarık Biberoviç: Oynadığım sürece en iyi olmak istiyorum

Metin ARSLANCAN/ İSTANBUL, – A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ve Fenerbahçe Beko'nun önemli oyuncularından Tarık Biberoviç, "Oynadığım sürece en iyi olmak istiyorum. Milli takımda ya da Fenerbahçe'de hiç fark etmez. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Milli takımda da Fenerbahçe'de de oynamak ayrı bir keyif" dedi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında çalışmalarını 1 Temmuz Pazartesi gününe kadar İstanbul'da gerçekleştirecek olan A Milli Takım, BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynadığı ilk hazırlık maçında karşılaştığı Filipinler'i 84-73 mağlup etti. Mücadelede 23 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynayan 23 yaşındaki milli oyuncu, A Milli Erkek Basketbol Takımı için düzenlenen medya gününde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatlara katılamadıkları için çok üzgün olduğunu belirten kısa forvet, "Güzel hazırlık maçları olacak. Oyuncular olarak birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Bir takım olacağız. Böyle bir kamp bizim için iyi olacak. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Olabildiğimiz kadar en iyi olmaya çalışmalıyız. Kasım ayında Macaristan ile karşılaşacağız. Adım adım gideceğiz. Bizim için iyi sınavlar olacak" diye konuştu.

"OYNADIĞIM SÜRECE EN İYİ OLMAK İSTİYORUM"

Kendi performansına dair de konuşan Tarık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ben nasıl bir oyuncu olduğumu Rabbimizin izniyle göstermeye devam edeceğim. Gerçekten bir ayrım yapmıyorum. Oynadığım sürece en iyi olmak istiyorum. Milli takımda ya da Fenerbahçe'de hiç fark etmez. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Milli takımda da Fenerbahçe'de de oynamak ayrı bir keyif."

"BAŞANTRENÖRÜMÜZ DEĞİŞTİ, ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Formasını giydiği Fenerbahçe Beko ile iyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden genç basketbolcu, "İnişli çıkışlı zamanlar da vardı. Bu sezon benim için özeldi. Bireysel olarak, takım olarak kötü başladık. Kaybettiğimiz maçlar vardı. Başantrenörümüz değişti, çok şey değişti. Buna rağmen ayakta kaldık. Çok başarılı bir sezon geçirdik. İki kupa aldık ve Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four'a kaldık. Şükrediyorum böyle bir sezon için. İnşallah bir sonraki sezon daha iyi olacak" diyerek konuşmasını tamamladı.

Tarık Biberoviç: Oynadığım sürece en iyi olmak istiyorum
Kaynak: DHA

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