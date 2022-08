- Taşköprü'de kazanan Yusuf Can Zeybek oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen Taşköprü Yağlı Güreşleri festival havasında geçti. 60'ı başpehlivan 500'e yakın güreşçinin kol bağladığı ve kıran kırana geçen müsabakalarda kazanan Yusuf Can Zeybek oldu.

Körfez Belediyesi tarafından 48. Altın Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenen Taşköprü Yağlı Güreşleri, Sevindikli Taşköprü Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. 60'ı başpehlivan toplam 500 pehlivanın katıldığı güreşler için Türkiye'nin dört bir yanında gelen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurdu. Selamlama sonrasında başpehlivanlar için kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında başpehlivanlar ellerinde dev Türk bayrağı ile alanı gezdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen güreşlere; Eski Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de katıldı.

"Başpehlivanlarımız kıran kırana mücadele içerisine giriyor"

Kura çekimi sonrasında pehlivanlara başlarılar dileyen Başkan Şener Söğüt, "Ata sporumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Güreşlerimiz bin yıllık bir tarihi olan, geçmişi olan, köklü bir geleneğe sahip. Bizler de bu geleneği sürdüreceğiz. Bugün 62 başpehlivanımız burada. Binlerce güreşseveler tribünlerde. Mutlu olduk. İlgi de her sene daha da artıyor. İlgi arttıkça, başpehlivanlarımız da kıran kırana mücadele içerisine giriyor" dedi.

Tanju Gemici ve Yusuf Can Zeybek finale yükseldi

İlk tur itibariyle mücadeleler kıran kırana geçerken, Ali Gürbüz ve Mustafa Taş sakatlanarak mücadeleleri yarıda bıraktı. Kandıralı Faruk Akkoyun ise nefes kesen mücadele sonrasında İsmail Balaban'ı devirmeyi başardı. Akşam saatlerine kadar devam eden mücadelelerde ismini son 4'e yazdıran başpehlivanlar Tanju Gemici, Yusuf Can Zeybek, Serhat Balcı ve Hasan Cengiz oldu. Nefes kesen mücadelelerde finale yükselen Tanju Gemici ve Yusuf Can Zeybek oldu. Yusuf Can Zeybek ve Tanju Gemici arasındaki mücadele de nefesleri kesti. Yaklaşık 2 saat boyunca bir birine üstünlük sağlamaya çalışan başpehlivanlar, zaman zaman buna çok da yaklaştı. Puanlamaya geçilmesi ile birlikte Yusuf Can Zeybek, rakibini yenmeyi başardı. Kürsüye çıkan finalistlere ödüllerini Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt verdi.

Başpehlivanlık kadar başaltında da kıran kırana mücadele vardı. Son ana kadar mücadelenin eksik olmadığı karşılaşmanın finalinde gülen ise Körfez Belediyesi güreşçisi, Taşköprülü İsmail Çırak oldu. İsmail Çırak'a madalyasını ve kupasını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt takdim etti. Çırak, sevincini ailesi ile birlikte kutladı.