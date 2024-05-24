Tazelenme Üniversitesi Olimpiyatları Muğla'da Başladı - Son Dakika
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Tazelenme Üniversitesi Olimpiyatları Muğla'da Başladı

Tazelenme Üniversitesi Olimpiyatları Muğla\'da Başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen '4. Tazelenme Olimpiyatları' başladı. Masa tenisi, voleybol, bocce gibi farklı kategorilerde yarışmalar yapılacak.

24.05.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
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Türkiye'de ilk Muğla, İzmir, Antalya ve Eskişehir'de açılan ve 60 yaş üzeri öğrencilerin kabul edildiği 'Tazelenme Üniversitesi' öğrencilerinin katıldığı olimpiyatlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) ev sahipliğinde başladı.

MSKÜ açık ve kapalı salonlarında 3 gün sürecek '4. Tazelenme Olimpiyatları'nda masa tenisi, voleybol, bocce, oryantiring, gülle, bayrak yarışı, yürüyüş kategorilerinde yarışlar düzenlenecek.

Tazelenme Olimpiyatları açılış programına MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, Muğla Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Tazelenme Üniversitesi Muğla Kampüsü Ritim Grubu öğrencilerinin konseri ile devam etti.

Daha sonra açılış konuşmasını yapan Muğla Tazelenme Üniversitesi mezunlarından Abdulkadir Bozacı, "Olimpiyatlarımızın gerçekleşmesinde çok yardımcı olan ve devamlı bizi destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Turhan Kaçar'a Tazelenme Üniversitesi adına sonsuz teşekkür ediyorum. Şu ana kadar Tazelenme Olimpiyatlarını Türkiye genelinde sadece Muğla başlattı ve yapmaya da devam ediyor. Muğla'da ilk defa, dünyada da ilk defa yapılıyor. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Muğla Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna ise genç sporcuların katıldığı bir spor organizasyonu olan olimpiyatlara değişik bir yorum getirdiklerini ifade ederek, bu heyecanı sürdürmek istediklerini ve kurumların katkılarının öneminden bahsetti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Bu sene Tazelenme Olimpiyatlarının 4.sü düzenleniyor. İlerleyen süreçte 14.sünü görmek en büyük temennimiz. Üniversite kavram olarak bütünlüğü ifade eder. MSKÜ bir bütün olarak toplumun bütün kesimlerine hizmet vermeyi kendisine hedef seçmiştir. Üniversitenin 3 temel görevi vardır. Araştırma, eğitim ve toplumsal katkı. Öğrenmek hepimiz için önemli. Öğrenme merakı entelektüel olarak hayatla ilişkisini çok daha derinden etkileyecek. Olimpiyatlarda sporcuların heyecanına ortak olduğumu ifade etmek istiyorum. Olimpiyatların başarılı geçmesini ve bunun gelenekselleştirilmesini diliyorum" diye konuştu.

Olimpiyatlara, Muğla Sıtkı Koçman Merkez Kampüsü, Milas, Marmaris, Köyceğiz ve Ula Kampüsü, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rahabilitasyon Merkezi, Fethiye Belediyesi Huzurevi ile Antalya'dan 60 yaş üstü sporcular katılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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