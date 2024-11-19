TBF ve Orman Genel Müdürlüğü'nden 'Her Basket Bir Fidan' İş Birliği - Son Dakika
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TBF ve Orman Genel Müdürlüğü'nden 'Her Basket Bir Fidan' İş Birliği

TBF ve Orman Genel Müdürlüğü\'nden \'Her Basket Bir Fidan\' İş Birliği

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, ağaçlandırma projeleri için 'Her Basket Bir Fidan' adı altında iş birliği anlaşması imzaladı. Proje, atılan her basketin doğaya fidan olarak kazandırılmasını amaçlıyor.

19.11.2024 15:18  Güncelleme: 15:28
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TBF ile Orman Genel Müdürlüğü, 'Her Basket Bir Fidan' projesine imza attı

Gökhan HEBEPCİ - Ali DANAŞ - İSTANBUL, - TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü arasında "Her Basket Bir Fidan" ağaçlandırma projesi için iş birliği anlaşması imzalandı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TBF ve Orman Genel Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Hidayet Türkoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Sporun birleştirici gücüyle doğa sevgisini aynı hedef doğrultusunda bir araya getiren 'Her Basket Bir Fidan' projesini sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. TBF ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ülkemizin orman varlığını artırmak ve geleceğe nefes olacak bir miras bırakmak amacıyla bu projeyi başlatıyoruz. 9 ligimizde sezon boyunca atılacak her basket, doğayla fidan olarak buluşacak. Projemizin en önemli ilham kaynaklarından biri son yıllarda artan orman yangınlarıyla mücadele ve bu yangınların ardından doğaya kazandırmamız gereken yeşil alanlar oldu" ifadelerini kullandı.

Yangınlardan zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Türkoğlu, "Aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı projenin fikir babası Ormanspor Kulübümüze, iş birliği yaptığımız Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey'e ve projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bizlere eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise gelecek nesiller adına memnuniyet verici bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Orman Genel Müdürlüğü, 1839'dan bu yana ülkemizin orman varlığının artırılması, ormanlarımızın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması için çalışmalarını sürdüren bir kurum. Ülkemiz, yapılan çalışmalar neticesinde orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı, Avrupa'da da ilk sırada yer alıyor. İklim değişikliğinin en önemli panzehri fidan dikmek. Orman Genel Müdürlüğü olarak her fırsatta fidan dikme gayreti içerisindeyiz. Yaklaşık 500'e yakın sporcumuzla basketbola katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bugün imzalayacağımız protokolle 2019'da başlattığımız 'Geleceğe Nefes' kampanyamıza yeni fidanlarla destek olacağız. Bu anlaşmanın yanı sıra milli maçlarda atılan her basket için 5 fidan dikelim. TBF'ye gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreni, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TBF ve Orman Genel Müdürlüğü'nden 'Her Basket Bir Fidan' İş Birliği - Son Dakika

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