Tedesco: 'Odaklandım, Fenerbahçe için buradayım' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tedesco: 'Odaklandım, Fenerbahçe için buradayım'

09.03.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, takımın başarısı için tüm enerjisini verdiğini açıkladı.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bütün odağımla kalbimle Fenerbahçe için buradayım. Başka durum yok. Benim bütün odağım bu sezon takımla birlikte büyük şeyler başarmak" dedi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, 2 kez geri düştüğü maçta Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Gol atmakta bir sorun yaşamadıklarını ancak savunma konusunda sıkıntıları olduğunu belirten Tedesco, "Bize karşı gol atmak kolay. Orta yapmanız yeterli. Hem ortayı engelleyemiyoruz hem de ceza sahası içinde adam adama markajı yapamıyoruz. İçinde bulunduğumuz durum bu. Yarın analizlerimizi yapacağız. Kimlerin daha agresif olması gerektiğini konuşacağız. Bizim saha içinde belli prensiplerimiz var. Rakip orta yaptığında arkanızı dönmemeniz gerekiyor. Sürekli topa yüzünüzü dönmeniz, topun bacaklarınızın arasından geçmesine izin vermemeniz gerekiyor. Her maçta 3-4 gol atıyoruz. Kolay gol yiyoruz. Bugün ben oynasam bile orta geldiğinde gol atabilirdim. Benim bunu dile getirmem de hataydı. Sizler de artık bunu biliyorsunuz. Üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'6 NUMARALARI VE FORVETLERİ FENERBAHÇE'DE OYNAYABİLİR'

Son 4 maçta 3 galibiyet aldıklarını ancak genel olarak atmosferin cenaze ortamı gibi olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Böyle galibiyetler takıma enerji verir. Benim de hissiyatım bu. Burada sorulan 2 soru da negatifti. Net şekilde dile getirmek gerekiyor. 4 maçta 3 galibiyet var. Ancak genel olarak atmosfer, ortam cenaze ortamı gibi. Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor. Bu anlamda kabarık bir liste verebilirim. Kaybetmedik. Bugün de galip geldik. İlk yarı iyi değildik. Rakip fiziksel anlamda güçlü bir takım. Samsunspor'a karşı bu sezon 3 maç oynadık. Bu maçların 2'sini kazandık. Deplasmanda berabere kaldık. Rakibin oyuncularına baktığınız zaman fena oyuncular değil. 6 numaraları ve forvetleri Fenerbahçe'de oynayabilir. Drongelen bütün ikili mücadeleleri kazandı. Pek çok şeyle mücadele etmemize rağmen ayaktayız. Bunun için takımımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

'HER TAKIM İÇİN KURALLARIN AYNI OLMASINI İSTİYORUM LÜTFEN'

Guendouzi'nin gol sevincini taraftarlarla yaşamasının ardından sarı kart görmesiyle ilgili de konuşan Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler 2 takım için de aynı kuralların uygulanması istiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Önümüzdeki maçta kulübede Tedesco olmayacak. Junior Tedesco olmayacak. Emir olmayacak. Gerçekten inanılmaz. Fenerbahçe en çok sarı kart gören takım. Avrupa'dan bahsediyorum. Bu akşam ateşliyim. Benim için kurallar aynı olmalı. Bizler sadece adil muamele istiyoruz. Antalya maçında pozisyon penaltıydı, verilmedi. Kasımpaşa, Plzen ve Ferencvaros maçlarında da öyle. Bunlara rağmen ayaktayız. Her takım için kuralların aynı olmasını istiyorum lütfen."

'BÜTÜN ODAĞIM BU SEZON, TAKIMLA BİRLİKTE BÜYÜK ŞEYLER BAŞARMAK'

Avrupa'dan teklifler aldığı ve bunun için konsantrasyon sıkıntısı yaşadığı yönünde çıkan iddialar sorulan Tedesco, "Ben her zaman yüksek motivasyona sahibim. Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe'nin parçası olmak benim için ayrıcalık. Bunu ilk defa duyuyorum. Bütün odağımla, kalbimle Fenerbahçe için buradayım. Başka durum yok. Benim bütün odağım bu sezon takımla birlikte büyük şeyler başarmak" dedi.

'DOMİNANT OYUN OYNAMAKTANSA KAZANMAYI TERCİH EDERİM'

Dominant oyun oynamaktansa maçları kazanmayı tercih edeceğini ifade eden İtalyan teknik adam şu şekilde konuştu:

"Maçları domine ediyoruz. Göztepe maçını ettik, 1-1 berabere kaldık. 3'lü oynadığımızda 7, 8, 9 ofansif oyuncu kullanıyorum. Bu işin rakip kısmı da var. Ben dominant oyun oynamaktansa kazanmayı tercih ederim. Benim işim maçları kazanmak. Bütün zorluklara rağmen kazanmak. Skriniar, Alvarez, Semedo, Tedesco yok. Başka takımlardan en iyi 4 oyuncularını çıkartan kim dominant oynayabiliyor görürüz. Biraz realist olmamız, kazandığımız için mutlu olmamız gerekiyor."

'DEVRE ARASINDAKİ GÖRÜNTÜ HOŞUMA GİTMEDİ'

Karşılaşmanın devre arasında soyunma odasında gördüğü görüntünün hoşuna gitmediğini ifade eden Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımın devre arasındaki görüntüsü hoşuma gitmedi. Galip gelmemize rağmen hayal kırıklığı yarattı. Ben kaybederken de modu iyi görmek isterim. Kazanırken zaten iyi oluyor. Devre arasında herkes ceset gibiydi. Bizler namağlubuz. Kendi kalitemize inanmamız gerekiyor. Kadıköy'deki maçlarda neden bilmiyorum zorluk yaşıyoruz. Takım olarak bazen titriyoruz. Özgüvenli olmamız gerekiyor. Dominant olmamız lazım. Bunun için de topa sahip olmamız lazım. Saha içinde oyuncular titrerse topu hemen ayağından çıkartmak ister. Bizler için bu durum önemli. Devre arasında herkes ölü gibiydi. İnanca sahip kişi sadece ben olursam bunun anlamı yok. Herkesin inanması gerekiyor. Bugünkü galibiyette de bunun ne kadar anlamlı olduğunu gördük."

'ELİMİZDE BULUNAN OYUNCULARLA BİZİM SİSTEMİMİZ 4'LÜ'

Eksik oyuncular nedeniyle 3'lü dizilişi tercih ettiklerine dikkat çeken Domenico Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler zaten 31 maçta 4'lü oynadık. Eksik olan oyuncular yüzünden 3'lü oynamaya mecbur kaldık. 3'lü oynarken Nottingham Forest, Gaziantep FK gibi iyi maçlar çıkarttık. 3'lü oynadığınızda rakiplerin baskı yapması kolaylaşıyor. Burada 6 numaraların aktif olması gerekiyor. Kanat beklerin savunma hattına yaklaşması gerekiyor. Bugün Brown ve Musaba'dan bunu istedik. Önde boşluklar yakalamak istedik ancak bu işlemedi. Tomasson ve Mendes iyi oynadılar, iyi markaj yaptılar. Bugün Guendouzi karakter koydu. Kenardan gelen İsmail, Nene ve Efe'nin katkıları harikaydı. İkinci yarı 4'lüye döndük. Daha iyi gitti. Elimizde bulunan oyuncularla bizim sistemimiz 4'lü."

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco: 'Odaklandım, Fenerbahçe için buradayım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu
Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu
Tahran’dan gelen görüntüler korkunç Tahran'dan gelen görüntüler korkunç
İran’la savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazesi ABD’ye ulaştı İran'la savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazesi ABD'ye ulaştı
Trump’tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
23:03
Daha önce hiç böyle görmediniz Sadettin Saran’dan hakem tepkisi
Daha önce hiç böyle görmediniz! Sadettin Saran'dan hakem tepkisi
22:47
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
22:05
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
21:32
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 01:02:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Tedesco: 'Odaklandım, Fenerbahçe için buradayım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.