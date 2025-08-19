Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
19.08.2025 08:08
Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Amedspor ve Erzurumspor arasında oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşma sonrasında iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında kavga çıktı. Diyarbakır'da oynanan maçta taraftarlar sahaya yabancı madde fırlattı. Olaylar sırasında bazı taraftarlar sahaya girdi. Futbolcular ve hakemler, polis eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Amedspor kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amedspor ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

MAÇ BERABERE BİTTİ

İkinci yarıda Amedspor, Fernando'nun golüyle öne geçti. Ancak Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyet birbirine girdi. Yeşil sahada başlayan kavga tribünlere sıçradı. Diyarbakır'da taraftalar sahaya çok sayıda yabancı madde fırlattı. Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla oyuncu gruplarını içeriye sokmak için yoğun mücadele verdi. Yaşanan olaylar sırasında bazı taraftarlar sahaya girdi. Futbolcular ve hakemler polis eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa sagdic:
    Amed kapatilsin 15 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
