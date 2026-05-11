Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır

Merve Dinçel Kavurat: 2026'da Avrupa şampiyonu olup ülkece yeniden büyük bir gurur yaşayacağımıza inanıyorum

Emine Göğebakan: Hedefim Avrupa şampiyonluğu almak ve bir üst seviyeye tekrar çıkmak

Sude Yaren Uzunçavdar: Hepimiz altın madalya istiyoruz

Beyza Betül CİHAN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – AVRUPA Tekvando Şampiyonası bugün Münih'te başlıyor.

14 Mayıs'a kadar sürecek şampiyona öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Tekvando Milli Takımı'nda hedef yine zirve. Ay-yıldızlı sporcular, yoğun kamp döneminin ardından madalya için tatamiye çıkmaya hazırlanırken, milli tekvandocular Merve Dinçel Kavurat, Emine Göğebakan ve Sude Yaren Uzunçavdar şampiyona öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

MERVE DİNÇEL KAVURAT: 2026'DA AVRUPA ŞAMPİYONU OLUP ÜLKECE YENİDEN BÜYÜK BİR GURUR YAŞAYACAĞIMIZA İNANIYORUM

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat yaptığı açıklamada, "Şu an her şey yolunda. 20 günlük bir kamp sürecimiz oldu. Çok yoğun bir tempomuz vardı. Ali hocamız tempoyu ve antrenman programımızı ayarladı. Ben artık korta çıktığımda kendi evime gidiyormuş gibi hissediyorum. Artık o seviyeye ulaştığım için mutluyum. Ama tabii ki şampiyon olmanın bir ağırlığı olacaktır üstümüzde. Sadece kendim için değil, bence ülkemiz için bir Avrupa şampiyonluğu daha yaşayacağız diye düşünüyorum. Çünkü biz 2023'ün dünya şampiyonuyuz, 2024'ün Avrupa şampiyonuyuz, 2025'in tekrar dünya şampiyonuyuz. 2026'da Avrupa şampiyonu olup ülkece yeniden büyük bir gurur yaşayacağımıza inanıyorum. Bireysel olarak baktığımda ben son iki dünya şampiyonuyum ve iki de Avrupa şampiyonluğum var. Seriyi Avrupa şampiyonluğuyla bozup yeniden dünya şampiyonasına kadar 3'te 3 yapmayı planlıyorum. Benim de o yüzden bu turnuvadaki hedefim altın madalya. Aslında oradan bakınca gerçekten bütün hayallerim gerçekleşmiş gibi görünüyor ama benim asıl hedefim olimpiyatlar. Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak şu an tek isteğim ve önceliğim. Ama yine de adım adım ilerliyoruz. Önce Avrupa şampiyonluğu, daha sonra tekrar dünya şampiyonluğu, daha sonra olimpiyatları hedeflediğim için şu anda en büyük başarım yeniden Avrupa şampiyonu olmak... Eğer kazanırsam; iki dünya, iki Avrupa şampiyonluğum var benim, seriyi bozacak yani. Üç Avrupa olmuş olacak. Biz inançlı bir milletiz. Ben duaya çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bana bol bol dua etmelerini istiyorum. Şimdiden dua eden, destekleyen herkese de çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

EMİNE GÖĞEBAKAN: HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU ALMAK VE BİR ÜST SEVİYEYE TEKRAR ÇIKMAK

Güzel bir çalışma dönemi geçirdiğini söyleyen Milli tekvandocu Emine Göğebakan şu şekilde konuştu:

"Güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Her şey yerinde. En iyi şekilde ilerliyor. Hazırız. Tüm takım olarak birbirimize inanıyoruz. Kamp döneminde eksiklerimize odaklandık. Şu an takım halinde bir arada olmamızın avantajlarını kendi antrenmanlarımızda sürdürmeye çalıştık. Hepimiz birbirimizden en iyi olduğumuz noktalarda destek olduk. Bu şekilde ilerlettik. Ben en son böyle bir röportaj verdiğimde dünya ikincisiydim. Sonrasında yaptığım röportajda dünya şampiyonu olacağım yani kategorimi arttıracağım dedim ve dünya şampiyonu olarak geldim. En son Avrupa ikincisiydim. Şimdiki hedefim de Avrupa şampiyonluğu almak ve bir üst seviyeye tekrar çıkmak."

SUDE YAREN UZUNÇAVDAR: HEPİMİZ ALTIN MADALYA İSTİYORUZ

Sude Yaren Uzunçavdar, Avrupa şampiyonası öncesinde milli takım kampında yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Çok sıkı çalıştık. Milli takımımızla beraber kadromuz çok güçlü, ekibimiz çok güçlü. Hepimizin kendine inancı tam ve gerçekten çok güzel bir antrenman periyodu geçirdik. Bu şekilde çok çalıştık. Aslında 20 yaşındayım ama takımdaki tecrübelilerden bir tanesiyim. Çok heyecanlıyız. Hepimiz altın madalya istiyoruz. En son Büyükler Avrupa'da finalde ikinci olmuştum, gümüşte kalmıştım. Ama bu sefer altına çevirmek istiyorum. Son dünya şampiyonu olan takımız. Çok hazırız. Bütün rakiplerimiz hemen hemen bizle aynı seviyede ama sanırım Belçikalı rakibim zor. Bir kere o beni yenmişti, Universiade finalinde de ben yenmiştim. Ama sanırım en dişli olan Belçikalı rakibim" sözlerini sarf etti.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şu şekilde:

Tekvando:

Kadınlar: Nafia Kuş Aydın (+73 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Işıl Zafer (67 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (62 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Emine Gögebakan (46 kilo),

Erkekler: Orkun Ateşli (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo), Yiğithan Kılıç (80 kilo), Ferhat Can Kavurat (74 kilo), Berkay Erer (68 kilo), İbrahim Öter (63 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), Kaan Yelaldı (54 kilo)

Para tekvando:

Kadınlar: Nurcihan Ekinci Gül (47 kilo), Büşra Emire (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Lütfiye Özdağ (52 kilo), Gamze Özcan (57 kilo), Tuana Çelik (57 kilo), Zehra Orhan (65 kilo), Rümeysa Karagöz (65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (+65 kilo), Sümeyye Sude Öztunç (+65 kilo)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Hamza Tarhan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Haktan Keskin (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Kerem Çetinkaya (80 kilo), Adem Arda Özkul (+80 kilo), Osman Ertürk (+80 kilo)