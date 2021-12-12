Terim'in toplantısında gündem olan tercümandan dikkat çeken paylaşım: Koyu Beşiktaşlı olarak duygulandım

Fatih Terim ve Fernando Muslera'nın 1 saatten fazla süren basın toplantısında İtalyanca-Türkçe çeviri yapan ve başarısıyla dikkat çeken tercüman Nazlı Birgen, Fatih Terim'in takdirini kazanmıştı.

"VALLAHİ PES"

Fatih Terim, "Vallahi pes, süpersin. Tebrik ederim. Eksiksiz, hiç kolay bir şey değil. Bravo. Bir fotoğraf çektirelim" diyerek tebrik etmişti. O toplantıyla Türkiye'nin gündemine gelen Birgen, sosyal medya hesabından Terim ve Galatasaray için duygusal bir paylaşım yaptı.

"KOYU BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK"

Birgen yaptığı açıklamada koyu Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek, Galatasaray camiasının ve Fatih Terim'in kendisine gösterdiği yaklaşımdan çok etkilendiğini ifade etti.

İşte Birgen'in paylaşımı: