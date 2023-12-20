TFF 2. Lig\'de 18. hafta maçları sona erdi.

TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Nazilli Belediyespor- Ankaraspor: 2-3
Bursaspor-Diyarbekirspor: 0-2
Bucaspor 1928-Hes İlaç Afyonspor: 0-0
Adıyaman FK- Esenler Erokspor: 0-2
Serik Belediyespor- 1461 Trabzon FK: 2-2
Kırşehir FK- Zonguldak Kömürspor: 1-2
Kırmızı Grup:
Motolux 68 Aksaray Belediyespor- Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Belediye Derincespor- Menemen FK: 2-3
Amed Sportif Faaliyetler-Somaspor: 3-2
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