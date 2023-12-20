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TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları sona erdi. - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları sona erdi.

Beyaz ve Kırmızı gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Beyaz Grup: Nazilli Belediyespor 2-3 Ankaraspor, Bursaspor 0-2 Diyarbekirspor, Bucaspor 1928 0-0 Hes İlaç Afyonspor, Adıyaman FK 0-2 Esenler Erokspor, Serik Belediyespor 2-2 1461 Trabzon FK, Kırşehir FK 1-2 Zonguldak Kömürspor. Kırmızı Grup: Motolux 68 Aksaray Belediyespor 0-0 Düzce Cam Düzcespor, Belediye Derincespor 2-3 Menemen FK, Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Somaspor, Karaman FK 1-0 Alagöz Holding Iğdır FK.

TFF 2. Lig\'de 18. hafta maçları sona erdi.
20.12.2023 - 16:27,
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TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Nazilli Belediyespor- Ankaraspor: 2-3

Bursaspor-Diyarbekirspor: 0-2

Bucaspor 1928-Hes İlaç Afyonspor: 0-0

Adıyaman FK- Esenler Erokspor: 0-2

Serik Belediyespor- 1461 Trabzon FK: 2-2

Kırşehir FK- Zonguldak Kömürspor: 1-2

Kırmızı Grup:

Motolux 68 Aksaray Belediyespor- Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Belediye Derincespor- Menemen FK: 2-3

Amed Sportif Faaliyetler-Somaspor: 3-2

Karaman FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları sona erdi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları sona erdi. - Son Dakika
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