TFF, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarını tescil etti - Son Dakika
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TFF, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarını tescil etti

13.06.2023 19:52

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini açıkladı. TFF, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tescil kararı aldı. Galatasaray A.Ş. Kulübü Süper Lig Şampiyonu, Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tescil edildi. HangiKredi Ümraniyespor ve Bitexen Giresunspor takımları Spor Toto 1. Lig'e düşerken, Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor A.Ş. ve Pendikspor Futbol A.Ş. takımları Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini açıkladı.

LİG TESCİL EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verilmiştir" denildi.

GÜRESUNSPOR VE ÜMRANİYESPOR KÜME DÜŞTÜ

Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor ve Bitexen Giresunspor takımlarının Spor Toto 1. Lig'e düştüklerine karar verildiğini açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

Spor Toto Süper Lig'i 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazanan Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,

Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor ve Bitexen Giresunspor takımlarının Spor Toto 1. Lig'e düşmelerine,

Spor Toto 1. Lig müsabakaları sonucunda Yılport Samsunspor ile Çaykur Rizespor A.Ş. ve Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Pendikspor Futbol A.Ş. takımlarının Spor Toto Süper Lig'e yükselmelerine,

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca; Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin 2023-2024 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de ve Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor'un 2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto 1.Lig'de yer almalarına,

Spor Toto 1. Lig müsabakaları sonucunda Altaş Denizlispor ve Altınordu takımlarının TFF 2. Lig'e düşmelerine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 13.06.2023 tarih ve 79 sayılı toplantısında karar verilmiştir."

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