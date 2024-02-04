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TFF 3. Lig'in 18. haftası maç sonuçları - Son Dakika
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TFF 3. Lig'in 18. haftası maç sonuçları

TFF 3. Lig\'in 18. haftası maç sonuçları

TFF 3. Lig'in 18. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. İşte karşılaşmaların sonuçları: 1. Grup: Artvin Hopaspor 3-0 Malatya Arguvanspor, 52 Orduspor FK 2-1 Mardin 1969, Talasgücü Belediyespor 0-3 Ayvalıkgücü Belediyespor, Karabük İdmanyurdu 1-0 Gümüşhane Sportif Faaliyetler, İnegöl Kafkasspor 1-1 Aliağa Futbol, Edirnespor 3-0 Kırıkkalegücü Futbol. 2. Grup: Kemerkent Bulvarspor 0-0 Hacettepe 1945, Kelkit Hürriyetspor 0-1 Amber Çay Eynesil Belediyespor, Anadolu Üniversitesi 2-0 Amasyaspor FK, 3Gen Holding Elazığspor 2-1 Turgutluspor. 3. Grup: Sivas Dört Eylül 0-0 Fatsa Belediyespor, Osmaniyespor FK 2-2 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar, Karaköprü Belediyespor 1-1 Büyükçekmece Tepecikspor, Bayburt Özel İdare 1-1 Merkür Jet Erbaaspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor 0-1 Darıca Gençlerbirliği, Belediye Kütahyaspor 1-3 Onvo Ağrı 1970. 4. Grup: Bergama Sportif Faaliyetler 3-0 23 Elazığ FK, Tokat Belediye Plevnespor 2-2 Muş 1984 Muşspor, Bitexen Adana 1954 0-3 Armoni Alanya Kestelspor, Sebat Gençlikspor 2-2 Orduspor 1967, Güneş Holding Çankayaspor 0-0 Siirt İl Özel İdaresi, Balıkesirspor 2-0 Nevşehir Belediyespor.

04.02.2024 16:43  Güncelleme: 16:46
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TFF 3. Lig'in 18. haftası, bugün yapılan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Artvin Hopaspor- Malatya Arguvanspor: 3-0

52 Orduspor FK- Mardin 1969: 2-1

Talasgücü Belediyespor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3

Karabük İdmanyurdu- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-0

İnegöl Kafkasspor-Aliağa Futbol: 1-1

Edirnespor-Kırıkkalegücü Futbol: 3-0

2. Grup

Kemerkent Bulvarspor-Hacettepe 1945: 0-0

Kelkit Hürriyetspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 0-1

Anadolu Üniversitesi-Amasyaspor FK: 2-0

3Gen Holding Elazığspor- Turgutluspor: 2-1

3. Grup

Sivas Dört Eylül-Fatsa Belediyespor: 0-0

Osmaniyespor FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-2

Karaköprü Belediyespor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Bayburt Özel İdare-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor- Darıca Gençlerbirliği: 0-1

Belediye Kütahyaspor-Onvo Ağrı 1970: 1-3

4. Grup

Bergama Sportif Faaliyetler-23 Elazığ FK: 3-0

Tokat Belediye Plevnespor- Muş 1984 Muşspor: 2-2

Bitexen Adana 1954-Armoni Alanya Kestelspor: 0-3

Sebat Gençlikspor-Orduspor 1967: 2-2

Güneş Holding Çankayaspor- Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

Balıkesirspor- Nevşehir Belediyespor: 2-0

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig'in 18. haftası maç sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig'in 18. haftası maç sonuçları - Son Dakika
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