TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka'da Samet Seymen Sargın geri döndü, Mehmet Güneş kadroda düşünülmüyor - Son Dakika
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka'da Samet Seymen Sargın geri döndü, Mehmet Güneş kadroda düşünülmüyor

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Karşıyaka\'da Samet Seymen Sargın geri döndü, Mehmet Güneş kadroda düşünülmüyor
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımı Karşıyaka'da yaz döneminde şans bulamayıp kampa katılmayan 19 yaşındaki orta saha Samet Seymen Sargın, kulüp bulamayınca antrenmanlara yeniden başladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ile görüşen genç oyuncu takımda tutulurken, 20 yaşındaki Mehmet Güneş ise kadroda düşünülmüyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona gün sayan Karşıyaka'da yaz döneminde takımda şans bulamadığı için ayrılıp kampa katılmayan merkez orta saha Samet Seymen Sargın geri döndü. Kulüp bulamayan genç futbolcu teknik direktör Burhanettin Basatemür'le görüşerek antrenmanlara yeniden başladı. Geçen sezon Fenerbahçe'nin U19 takımından transfer edilen 19 yaşındaki Samet, 22 maçta şans bularak 3 asist yapmıştı.

Transferde daha önce Samet'in mevkisine takviye arayan Kaf-Kaf genç oyuncuyu takımda tutacak. Karşıyaka'da geçen yıl transfer edilip ara transferde Malatya Yeşilyurtspor'a kiralık giden 20 yaşındaki orta saha Mehmet Güneş ise kadroda düşünülmüyor. Yaz döneminde takımla antrenmanlara çıkmayan futbolcu henüz kulüp bulamadı. Mehmet Güneş'in Karşıyaka'yla kontratı devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka'da Samet Seymen Sargın geri döndü, Mehmet Güneş kadroda düşünülmüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka'da Samet Seymen Sargın geri döndü, Mehmet Güneş kadroda düşünülmüyor - Son Dakika
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