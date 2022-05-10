TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak! - Son Dakika
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TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!

10.05.2022 00:26

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta programını duyururken, Trabzonspor-Altay karşılaşmasının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaların programını açıkladı. Buna göre 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Altay maçının da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı duyuruldu.

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Öte yandan bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı'nda kupa töreni düzenleyecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 37. HAFTA PROGRAMI

14 Mayıs Cumartesi

19.00 Kayserispor - Yeni Malatyaspor

15 Mayıs Pazar

16.00 Göztepe - Beşiktaş

16.00 Trabzonspor - Altay

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK

19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir

19.00 Konyaspor - Hatayspor

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

16 Mayıs Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor

TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadı, Trabzonspor, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak! - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak! - Son Dakika
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