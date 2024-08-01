TFF'de Kurullarda Yapılanma Devam Ediyor

Spor

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni döneminde, kurullardaki yeni yapılanmalara da devam ediliyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Dopingle Mücadele ile Sağlık ve Performans İcra Kurullarının başkanlığına Prof. Dr. Ömer Taşer getirildi.

Sağlık Kurulunun üyeleri şu isimlerden oluştu:

Bülent Bayraktar, Mahmut Müslümanoğlu, Abdullah Emre Güner, Ata Can Atalar, Hakan Gür, Hüseyin Hakkı Bağlar, Mehmet Kurtoğlu, Metin Ünal, Muhlis Polat, Okan Özçeker, Soner Şahin, Tolga Aydoğ, Turabi Yerli, Yaşar Gül Baltacı, Zakir Sakçı.

Sağlık ve Performans İcra Kurulu

Sağlık ve Performans İcra Kurulunda şu isimler yer alıyor:

Ali Erşen, Anıl Işık, Berkin Toker, Bülent Bayraktar, Engin Dinç, Gökhan Polat, Göksel Dikmen, İbrahim Tuncay, Kerem Bilsel, Mahir Mahiroğulları, Sergen Devran, Tunay Erden.

Dopingle mücadele kurulu

Prof. Dr. Ömer Taşer'in başkanlığını yapacağı Dopingle Mücadele Kurulunun üyeleri ise şöyle:

Gökhan Metin, Burak Önal, Eren Eroğlu, İlker Yücesir, Sadi Kurdak, Şensu Dinçer

Bölge sağlık birimi başkanları

TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bölge Sağlık Birimi Başkanları ise şöyle:

Yaman Sarpel (Adana), Muhlis Polat (Ankara), Abdülaziz Türksoylu (Antalya), Hakan Gür (Bursa), Murat Gözen (Diyarbakır), Bilgehan Öztop (Erzurum), Yavuz Lima (İstanbul), Metin Ergün (İzmir), Sinan Karaoğlu (Kayseri), Emre Ergen (Malatya), Yavuz Kocabey (Sakarya), Yılmaz Tomak (Samsun), Yusuf Aşık (Trabzon), Şeyhmus Kaplan (Van)

Onur Kurulu

Onur Kurulu ise Prof. Dr. Ömer Türel, Prof. Dr. Vahit Özmen ve Prof. Dr. Mehmet Serdar Binnet'ten oluştu.