TFF Kurulları Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde görev yapan kurulların yeni dönem başkan ve üyelerinin tanıtılması için bir basın toplantısı düzenlendi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda yapılan toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Etik Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Temsilciler Kurulu başkanları ve üyeleri de katıldı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: YENİ KRİTERLER BELİRLEDİKTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Kurul tanıtım toplantısının ilk kez bu şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Büyükekşi, "Bu yola çıktığımızda birçok yeniliğe imza atacağımızı söylemiştik, şimdi onlardan birini gerçekleştiriyoruz. Basın mensuplarımızla yaptığımız bu buluşmayı şeffaflık açısından çok önemsiyoruz. Bugün bir yönetim kurulu toplantısı daha yaptık. Tüm kurullarımızın başkan ve üyeleriyle bir araya geldik. Yönetim kurulumuzun belirlemiş olduğu yol haritası ve hedefler paylaşıldı. TFF Genel Kurulu'nda başkan seçilir seçilmez prensip olarak tüm kurullara istifa davetinde bulunmuştum. Çağrımıza tüm kurullarımız uydu ve kısa sürede istifalarını verdiler. Önceki kurullarımızda görev yapan tüm üyelerimize verdikleri emek ve destek için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreçte yönetim kurulu olarak hakemlik, gözlemcilik ve temsilcilikteki yeniden yapılanma çalışmalarımızla birlikte, hukuk kurullarımız için de yeni kriterler belirledik. Kriterleri koyarken çok önemli yenilikler getirdik. Bunlardan ilki kadınlarımızın yönetim kurulunda ve kurullarımızda yer alma konusuydu. Her kurulda bir kadın üyemiz olması için çalışma başlattık. Toplamda 5 kadın üyemiz, her birinde bir kadın üyemiz bulunuyor. Kadının olduğu yerde sevgi, barış ve kardeşlik olur. Kadının olduğu yerde saygı hep ön plana çıkar. Biz de Türk futboluna kadın eli değsin istiyoruz. Hukuk ve spor hukuku alanında yüksek lisans mezunu olmasını tercih sebebi yaptık. Aynı şekilde en az bir tanesinin ceza hukukçusu olmasını da tercih ettik. En az bir üyemizin hukuk fakültelerinde öğretirim üyesi olması konusunu da öncelikle gündeme getirdik. Üyelerimizin mal beyanında bulunması gibi yenilikleri gündeme getirdik. Hakemlik, gözlemcilik ve temsilcilik yapısında çok önemli değişiklikler yaptık ve bunu geçtiğimiz günlerde kamuoyunda paylaştık. 5 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonda yazılım desteğiyle gerçekleştirilecek atamalarımız olacak" ifadelerini kullandı."BİZ KURULLARIMIZA GÜVENİYORUZ"Kurulların başkan ve üyelerinin çok değerli kişiler olduğunu ve önemli mesleki kariyerlere sahip olduğunu dile getiren Büyükekşi, şöyle konuştu: "Bugün aramızda bulunan kurullarımızın başkan ve üyelerinin hepsi çok değerli ve önemli meslek kariyerlerine sahip. Alanlarında uzman isimler. Biz kendilerine güveniyoruz. Bu sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda tüm kurullarımıza olan inancımız tam. Biz saygı ve güven duygusu vereceğiz ama futbol ailesinden de mutlaka TFF yetkililerine aynı sevgi, saygı ve güveni bekliyoruz. Fair-play istiyoruz. Fair-play sadece saha içerisinde değil, saha dışında da oldukça önemli. Başkanların, teknik direktörlerin, futbolcuların, taraftarların ve medyanın bu konuda çok hassas olması gerektiğini dile getirmek istiyorum. Fair-play konusunu hep gündeme getireceğim. Benden bu konuyu bundan sonra da çok sık şekilde duyacaksınız. Bıkmadan, usanmadan bunu söyleyeceğim. Tüm kurul başkanlarımıza ve üyelerimize başarılar diliyorum, Türk futbolu için hayırlı ve uğurlu olsun.""VAR KAYITLARININ PAYLAŞILMASINA FIFA VE UEFA İZİN VERMİYOR"VAR odası kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağına yönelik gelen soruya Mehmet Büyükekşi, "TFF, FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde hareket ediyor. Hakemlerimize gözlemcilerin vereceği notlar her hafta açıklansın demiştim. İçeri girince gördüm de FIFA ve UEFA buna izin vermiyor. VAR odasını gerek kulüp başkanlarımızın, teknik direktörlerimizin ve basın mensuplarının ziyaretine açacağız. Maçın olmadığı günlerde sizler gibi değerli basın mensuplarını randevulu davet edeceğiz. İstediğiniz soruları sorabileceksiniz. Örneklerle sizlere en detaylı şekilde bilgi verilecek. VAR kayıtları, hakem notunda olduğu gibi herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmıyor. Bunları bir yıl boyunca depolayacağız. İleride bir şey olursa bunu MHK'nın incelemesi için kayıt tutacağız" yanıtını verdi."ANA AMACIMIZ MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK"Hakemlerle ilgili geçen sezon gündemde birçok sıkıntı olduğunu hatırlatan Büyükekşi, şöyle konuştu: "Sıkıntıların başında da hakemlerimizle ilgili yönetimin bir tasarrufu oldu. Bu netice sonrasında bazı hakemlerimiz Tahkim Kurulu'na gittiler ve göreve döndüler. Bu da toplumda bazı kesimlerde olumlu, bazı kesimlerde olumsuz bir algı yarattı. Futbolda marka değeri maalesef çok aşağılara düştü. Ana amacımız marka değerini yükseltmek. Marka değerini yükseltmek için bunları araç olarak kullanacağız. Biz bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Hakem atamalarını bilgisayar programıyla yapmak istiyoruz. Bunu başarabilirsek hedefimize ulaşmış olacağız. Futbolun marka değerini yükseltmiş olacağız.""ADİL OLACAĞIZ, YAPILMASI GEREKEN NEYSE ONU YAPACAĞIZ"Hakemlerle ilgili görüşmeler yaptıklarını kaydeden TFF Başkanı, "Bizim bütün insanlarımız değerli. Aynı şekilde hakemlerimiz de son derece değerli. Biz önce hakemlerimize değer vereceğiz. Biz dün önemli bir toplantı yaptık ve ben şunu söyledim: Sizi başımızın üstünde taşıyacağız. Ama aynı şeyi de sizden istiyorum dedim. Biz iyi niyetliyiz, sizlerden de iyi niyet istiyoruz. Ama tersi bir şey görürsek biz de farklı hareket ederiz. Hakemlerimize güveniyoruz, onlara değer verilmesini istiyoruz. Hakemlerimizi hiçbir zaman suçlama yoluna gitmeyeceğiz. Adil olacağız, yapılması gereken neyse onu yapacağız" diye konuştu."BU KARAR BİZE YABANCI HAKEMLERİN GELMESİYLE İLGİLİ DEĞİL, BİZİM HAKEMLERİMİZİN YURT DIŞINDA GÖREV ALMASIYLA İLGİLİ"Mehmet Büyükekşi, yabancı hakemlerle ilgili aldıkları karara açıklık getirirken, "Biz şu anda prensip olarak yabancı hakemleri, VAR hakemliğinde ihtiyacımız olursa getirmek için karar aldık. Yabancı hakem getirmek şu şekilde olacak: Özellikle UEFA'ya üye ülkeler arasında hakem değişimi olursa, öyle yapacağız. Bize bir hakem gelirse, bizim hakemimiz de oraya gidip maç yönetecek. Hakemlik müessesine olan güvenin artacağını düşünüyorum. Belki 3 ay sonra olur, belki 6 ay sonra olur. Bunun için bir karar almak önemliydi, bu kararı aldık. Bu karar bize yabancı hakemlerin gelmesiyle alakalı değil, bizim hakemlerimizin yurt dışında görev almasıyla ilgili" ifadelerini kullandı."HAKEMLERİMİZE PSİKOTEKNİK TESTLER YAPILACAK"5 Ağustos'ta sezon başlayana kadar çok hızlı kararlar almaları gereken konular olduğunun altını çizen Büyükekşi, "Bunları teker teker alıyoruz ve açıklıyoruz. Bolu'da hakemlerimizin kampı başlayacak. Hakemlerimize burada psikoteknik testler yapılacak. İstanbul Üniversitesi ile anlaştık, bugün yarın protokol imzalayacağız" dedi."BELÇİKA'DAKİ GİBİ BİR SİSTEM KURACAĞIZ"Büyükekşi son olarak, "Hakemlerimizin performanslarının ölçümüyle ilgili, aynı Belçika'daki gibi bir sistem kuracağız. Birçok üniversiteyle görüşüyoruz, devlet üniversitesi olmasını uygun görüyoruz. Sizleri Bolu'daki kampımıza davet ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.TFF'YE BAĞLI KURULLARIN YÖNETİM KURULU LİSTELERİTFF'ye bağlı kurulların yönetim kurullarında yer alan isimler ve görevleri şu şekilde: TAHKİM KURULUİsmail Rüştü Cirit - BaşkanEyüp Yeşil - ÜyeMustafa Artuç - ÜyeAlaaddin Varol - ÜyeProf. Dr. Bilgin Tiryakioğlu - ÜyeProf. Dr. Murat Atalı - ÜyeFatih Maden - Üye

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK)Mehmet Sağlam - BaşkanMehmet Aksu - ÜyeProf. Dr. Yusuf Yaşar - ÜyeDoç. Dr. Selman Dursun - ÜyeDr. Nihal Ural - ÜyeAbdurrahim Taş - ÜyeÖmer Faruk Erol - Üye

AMATÖR FUTBOL DİSİPLİN KURULU (AFDK)Alper Türközmen - BaşkanAhmet Şafak Kuş - ÜyeDoç. Dr. Serkan Ağar - ÜyeTarkan Erdal - ÜyeAhmet Yazıcıoğlu - ÜyeŞamil Yakut - ÜyeRıza Hakan Başsorgun - Üye

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU (UÇK)Selami Bilgin - BaşkanSabiha Tekin - ÜyeMustafa Çattık - ÜyeHasan Şahin - ÜyeMuhammed Hardalaç - ÜyeMutlu Şimaylı - ÜyeHacı Dursun Kızıltan - Üye

ETİK KURULUCelal Candan - BaşkanMahmut Fatih Çelikbilek - ÜyeAhmet Gürel - ÜyeBirsen Elmas - ÜyeProf. Dr. Musa Aygül - Üye

KULÜP LİSANS KURULUMehmet Ali Kaynar - BaşkanMustafa Arıkan - Başkan YardımcısıBerrin Mahmutoğlu - ÜyeYalçın Madenci - ÜyeSavaş Çıtak - ÜyeYasin Eker - ÜyeFurkan Uysal - Üye

MERKEZ HAKEM KURULUSabri Çelik - BaşkanMurat Ilgaz - Başkan vekiliAhmet İbanoğlu - ÜyeBülent Gökçü - ÜyeAytekin Durmaz - ÜyeBaki Tuncay Akkın - Üyeİsmail Köse - ÜyeAynur Aysun Akar - ÜyeDoç. Dr. Recep Sürat Müniroğlu - Üye

TEMSİLCİLER KURULUGökhan Özsavaş - BaşkanAhmet Hadi Usta - ÜyeErtuğrul Arslan - ÜyeOsman Diyadin - ÜyeOsman Yıldırım - ÜyeNilgün Selvi - Üye

Timuçin Başar - Üye