Galatasaray, Torreira\'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, takımdaki geleceği merak konusu olan Lucas Torreira ile nikah tazeledi.

3 YIL DAHA GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

3 SEZONDA 123 KARŞILAŞMA

Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'dan 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Torreira, sarı-kırmızılı forma ile 3 sezonda 123 karşılaşmaya çıktı. 29 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşarken takımına 6 kez de asist katkısı sağladı.

3 KUPA KALDIRDI

Torreira, Galatasaray forması ile 2 kez Süper Lig ve 1 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.