Galatasaray, Torreira\'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, takımdaki geleceği merak konusu olan Lucas Torreira ile nikah tazeledi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'dan 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Torreira, sarı-kırmızılı forma ile 3 sezonda 123 karşılaşmaya çıktı. 29 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşarken takımına 6 kez de asist katkısı sağladı.
Torreira, Galatasaray forması ile 2 kez Süper Lig ve 1 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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