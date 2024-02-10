Tour of Antalya\'nın Kraliçe etabını Davide Piganzoli kazandı

Spor

Tour of Antalya'nın Kraliçe etabı olarak da adlandırılan 133.4 kilometrelik Kemer-Tahtalı tırmanış etabını Polti Kometa Takımı'ndan Davide Piganzoli 3 saat 33 dakika 03 saniye ile kazandı. Piganzoli bu sonuçla Genel Klasmanda birinciliğe yükseldi.

Saat 12.10'da Nötral starttan sonra gerçek start, Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndan damalı bayrağın sallanmasıyla gerçekleşti ve 166 sporcu etaba başladı. Startın hemen ardından 2 kişilik bir kaçış grubuna daha sonra 9 sporcunun katılımıyla 11 bisikletçi, 12 saniye farkla önde pedal çevirmeye başladı. Phaselis tüneli bu şekilde geçildi. Ancak bu kaçış da fazla uzun sürmedi. Peloton her defasında tempo yükseltip kaçış gruplarını yakaladı.

İLK TIRMANIŞ PRİMİNİ LUKAS MEILER ALDI

Etabın 48.2. kilometresinde ikinci kategori ilk tırmanış kapısı geçildi. Çizgiyi ilk geçen sporcu Vorarlberg takımından Lukas Meiler oldu. İkinciliği Beykoz Belediye Spor Takımından Petros Mengis, üçüncülüğü Corratec-Vini Fantini Takımından Alessandro Monaco elde etti. Bisikletçilerin saatteki hızı ortalama 36 kilometre olarak ölçüldü ve böylece kaçış grubu ile pelotonun kapıyı tahmini geçiş saati önceden belirlenen 13.28 olarak gerçekleşti.

TIMOTHY DUPONT YARIŞI BIRAKILDI

Etabın en önemli notları arasında ilk günkü etap galibi Tarteletto-Isorex takımından Timothy Dupont'un yarış dışı kalmasıydı. UCI hakem heyeti tarafından ihraç edilen Belçikalı sporcu ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yarış içindeki bazı yabancı sporcuların Dupont için, "Out of Race" diye 3 kez bağırdıkları ortaya çıktı.

SPRİNT KAPISI SONUÇLARI

70.4 kilometrede Diana Travel sponsorluğundaki prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle:

1- Axel Huens (TDT-Unibet)

2-Cyrus Monk (Q36.5 Pro Cycling)

3- Lukas Meiler (Vorarlberg)

BEYOND ANTALYA PRİM KAPISI DA GEÇİLDİ

99. kilometrede Fraport TAV Antalya sponsorluğunda Beyond Antalya prim kapısı geçildi. Sonuçlar şu şekilde gerçekleşti.

1- Axel Huens (TDT-Unibet)

2- Cyrus Monk (Q36.5 Pro Cyling)

3- Lukas Meiler (Vorarlberg)

Etabın 106.1. kilometresinde ikinci kategori tırmanış prim kapısı da geçildi. İlk 3 sporcu şu şekilde belirlendi.

1- Cyrus Monk (Q36.5 Pro Cycling)

2- Alessandro Monaco (Corratec-Vini Fantini)

3-Axel Huens (TDT-Unibet)

MUAZZAM FİNİŞ

Tırmanış 30 bisikletçinin öne geçmesiyle başladı. Çoğu sporcu daha başlarda geride kaldı. Gözler Beykoz Belediyespor takımından Natnael Berhane'a çevrildi. İyi bir yokuşçu olan sporcu finişe doğru gelmeye başladı. Polti Kometa Takımı yaptığı atakla liderliği ele geçirdi. Ancak takım arkadaşı Davide Piganzoli müthiş bir atakla etabı kazandı. Piganzoli yarınki etapta Magenta renkli formayı taşıyacak ve büyük bir ihtimalle de Tour of Antalya 2024'ün genel klasman şampiyonu olarak adını yazdıracak.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasman liderine verilen AKRA sponsorluğunda Magenta Mayo'yu Polti Kometa takımından Davide Piganzoli elde etti. 21 yaşındaki İtalyan sporcuya mayosunu Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz giydirdi.

En iyi sprintere verilen Diana Travel Sarı Mayo'yu Polti Kometa Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.

En iyi tırmanışçıya verilen sponsorluğundaki Corendon Airlines Turuncu Mayo'yu Beykoz Belediye Spor'dan Natnael Berhane kazandı. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali takdim etti.

Beyond Antalya klasman liderine verilen Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu TDT-Unibet Takımından Axel Huens kazandı. Fransız sporcuya mayosunu BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut giydirdi.

TOUR OF ANTALYA YARIN SONA ERİYOR

Yedinci yılında beşinci kez düzenlenen Tour of Antalya, yarın koşulacak 183.9 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile sona erecek.