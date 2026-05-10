Trabzonspor, Beşiktaş'ı Deplasmanda Yenerek Moral Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Beşiktaş'ı Deplasmanda Yenerek Moral Buldu

Trabzonspor, Beşiktaş\'ı Deplasmanda Yenerek Moral Buldu
10.05.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti ve moral kazandı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek puanını 66'ya çıkardı. Bordo-mavililer, bu sezon üç büyük takıma karşı 2'nci galibiyetini elde etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti. Son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Çarşamba günü Gençlerbirliği ile oynayacağı kupa maçı öncesi moral kazandı.

MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Karşılaşmada topa yüzde 63 oranında sahip olan Beşiktaş, oyunun büyük bölümünde kontrolü elinde tutarken Trabzonspor %37'de kaldı. İkili mücadelelerde (49'a 50) ve hava toplarında (15'e 16) ise iki takımın da başa baş bir mücadele ortaya koyduğu görüldü. Trabzonspor'da Ernest Muçi 5 şutta 3 isabet ve 1 golle hücumda öne çıkan isim olurken, Orkun Kökçü ise 4 şutta 2 isabet ve 1 golle takımına katkı sağladı. Trabzonspor'da Ozan Tufan 4'te 4 top kapmayla bu alanda maçın en öne çıkan ismi olurken, Beşiktaş'tan Djalo da 3'te 3'lük performansıyla savunmaya katkı verdi. Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu 3 engellenen şutla bu alanda maçın en öne çıkan ismi olurken, Mathias Lovik 2, Christ Oulai ve Salih Malkoçoğlu ise 1'er engellenen şutla maça damga vuran isimler arasında yer aldı.

MUÇİ İKİ MAÇTA DA BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEDİ

Trabzonspor'da Ernest Muçi, eski takımı Beşiktaş'a karşı yine gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekipten kiralık olarak kadroya katılan Muçi, sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmanın ardından İstanbul'daki mücadelede de rakip fileleri havalandırarak eski takımına karşı iki maçta da gol atmış oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: İşte Trabzonspor

Taka: Alnınızdan öpüldünüz

Günebakış: Trabzon'dan sevgilerle

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Beşiktaş'ı Deplasmanda Yenerek Moral Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Markette kaos Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı Markette kaos! Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı

13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:45
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu Apple hesabındaki talimat dikkat çekti
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu! Apple hesabındaki talimat dikkat çekti
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:29:14. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Beşiktaş'ı Deplasmanda Yenerek Moral Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.