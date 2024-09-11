Trabzonspor - Beşiktaş Maçını Ali Şansalan Yönetecek

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'in 5'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
14 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 EYLÜL PAZAR
17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
16 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
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