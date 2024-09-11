Trabzonspor - Beşiktaş Maçını Ali Şansalan Yönetecek

Spor

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 5'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

14 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 EYLÜL PAZAR

17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol