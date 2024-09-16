Trabzonspor'da Finansal İyileşme Süreci - Son Dakika
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Trabzonspor'da Finansal İyileşme Süreci

Trabzonspor\'da Finansal İyileşme Süreci

Başkan Doğan, Trabzonspor'un borç yerine gelirleriyle konuşacak yeni projeler geliştirdiğini duyurdu.

16.09.2024 14:18
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sermaye artırımı ile ilgili konuştu ve kulübün finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacağı mesajını verdi. Doğan, "Çalışmalarımızı büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütüyoruz. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde, Trabzonspor borçlarıyla değil, yarattığı gelirlerle ve elde ettiği karlarla konuşulan bir kulüp haline gelecektir" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sermaye artırımı ile ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Doğan, Bankalar Birliği'nden bu ay içerisinde çıkacaklarını belirterek, "Geçen hafta itibariyle onayını aldığımız sermaye artırımı sürecinde hisse sahiplerimizin hak kullanımları bugün itibariyle başladı. Futbol A.Ş. olarak ilk günden 2.550 milyon TL tutarındaki sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla, daha önce de çeşitli platformlarda ifade ettiğimiz üzere, kamuoyunda Bankalar Birliği olarak bilinen kredi anlaşmasından bu ay itibariyle çıkmış olacağız. Sıfır banka kredisi ve dolayısıyla sıfır finansman gideri ile artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak olan şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacaktır" dedi.

HEDEF KARLARLA KONUŞULAN BİR KULÜP

Çalışmalarını büyük bir gizlilik ve titizlikle yürüttüklerini kaydeden Doğan, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere İstanbul'daki Kartal arazisinin 30 yıllık nitelikli irtifak hakkı geçen ay itibariyle hisseleri borsada işlem gören şirketimiz tarafından devralınmıştı. Alınan bu devirle birlikte Kartal Tesisleri üzerinde yapmayı planladığımız projeler için önemli bir aşamayı da geride bıraktık. Sportif A.Ş. uhdesinde gerçekleştireceğimiz proje ile 3 milyar TL'nin üzerinde bir gelir yaratmayı hedefliyoruz. Kartal arazisi dışında, süreçlerini belirli bir aşamaya getirdiğimiz büyük bir gayrimenkul projesinde de önemli bir mesafe aldık. Çalışmalarımızı büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütüyoruz. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde, Trabzonspor borçlarıyla değil, yarattığı gelirlerle ve elde ettiği karlarla konuşulan bir kulüp haline gelecektir"

'ÖNEMLİ PROJELERİN ARİFESİNDEYİZ'

Trabzon'da detayını açıklamadan önemli projeleri olacaklarını duyuran Doğan, "Trabzon'da da önemli projelerin arifesindeyiz. Bu projeleri, halka açık olan şirketimiz uhdesinde gerçekleştirmek arzusundayız. Çok önemli gelir kalemleri oluşturacağımız bu projelerle birlikte ekonomik tablomuzu sağlam bir hale getirmek istiyoruz. Uzun yıllar sonra özkaynaklarını pozitife döndüren şirketimiz, yeni sermaye yapısı ile bu pozitif tutarını oldukça yükseltecektir. Yapacağımız yeni hamlelerle birlikte, artık teknik iflastan çıkmış, gelir-borç dengesi düzeltmiş ve UEFA'nın mali kriterleri arasında önemli bir hale gelen "pozitif özkaynak" kuralı gibi birçok kriter bizim için sorun olmaktan çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

'BAZI TAKVİYELERİ DEVRE ARASINDA YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Şampiyonluk yarışında gereken tüm adımları kararlılıkla atacaklarını vurgulayan Başkan Doğan, "Yaptığımız teknik adam değişikliği ile birlikte Futbol A Takımımızın yeniden yukarıya ivmeleneceğine ve kısa süre içerisinde şampiyonluk yarışına ortak olacağına yüzde yüz inanıyorum. Hocamızın gelişi sonrası transfer süresinin çok az kalması nedeniyle bazı takviyeleri devre arasında yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda hocamızın talep edeceği her oyuncuyu devre arasında takıma katacağız. Şampiyonluk yarışında olmamız için gereken tüm adımları kararlılıkla atacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Ekonomi, Trabzon, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Finansal İyileşme Süreci - Son Dakika

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