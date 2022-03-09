Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.
Çift kale maçla sona eren antrenmana, sakatlığı geçen Marek Hamsik de katıldı.
Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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