Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı ve dinamik ısınma ile taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi.

10.12.2024 19:07  Güncelleme: 19:10
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TRABZONSPOR, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA

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